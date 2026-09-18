UIO se oglasila o akciji „Bure“: Službenici aktivno učestvuju, detalji zasad bez objave

Nedžida Sprečaković
Akcija Bure: Uhapšene još dvije osobe, zaplijenjeno 1.100 kilograma hemijske materije
Akcija Bure: Uhapšene još dvije osobe, zaplijenjeno 1.100 kilograma hemijske materije

Uprava za indirektno oporezivanje BiH oglasila se povodom operativne akcije „Bure“, potvrdivši da njeni službenici aktivno učestvuju u aktivnostima koje se provode pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i po naredbama Suda BiH.

Iz UIO BiH navode da daju punu podršku provođenju akcije, ali da zbog činjenice da su aktivnosti još u toku u ovom trenutku neće iznositi dodatne detalje.

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Kako su pojasnili, prerano objavljivanje informacija moglo bi ugroziti provođenje zakonom predviđenih postupaka.

Javnost će, u koordinaciji s nadležnim pravosudnim institucijama, biti naknadno informisana o detaljima koji budu mogli biti objavljeni nakon završetka aktivnosti Tužilaštva BiH.

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