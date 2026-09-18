Saobraćajna nesreća u Solini: Jedna osoba poginula, druga povrijeđena

RTV SLON

Saobraćajna nesreća u Solini dogodila se danas oko 13 sati na regionalnom putu Tuzla–Čelić, a jedna osoba je poginula, dok je druga povrijeđena.

Kako je saopćeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Policijskoj stanici Istok prijavljeno je da je u nesreći učestvovao motocikl te da se u neposrednoj blizini nalazi osoba koja ne daje znakove života.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici PS Istok i ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Dežurni ljekar konstatovao je smrt muškarca.

Još jedan muškarac je povrijeđen i prevezen u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Iz policije navode da za sada nemaju informacije o stepenu njegovih povreda.

Uviđaj nakon saobraćajne nesreće u Solini

Uviđajem na mjestu gdje se dogodila saobraćajna nesreća u Solini rukovodit će dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok će potrebne radnje obaviti istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla.

Više informacija o okolnostima nesreće trebalo bi biti poznato nakon završenog uviđaja.

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