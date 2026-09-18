/FOTO/ Počeo Sajam „Medena Tuzla“, učestvuje više od 40 izlagača

Ramo i njegova supruga već godinama dolaze na Sajam meda u Tuzlu. Iako su iz Brčkog, kako kažu, nikada im nije mrsko doći u Tuzlu na Sajam, jer osim predstavljanja proizvoda, tu je i druženje i upoznavanje novih ljudi.

„Ovo nam je prilika da prezentujemo svoje proizvode, da ih reklamiramo, da stičemo nove kupce, da upoznajemo naše kupce sa našim proizvodima, za šta su dobri, za šta su ljekoviti, koje smiju, a koje ne smiju koristiti“, rekao je Ramo Rendić, pčelar iz Brčkog.

Sajam ne propušta ni Amdžad Skokić iz Tuzle. Za njega je povjerenje kupaca nešto što se gradi godinama, a domaći med, kaže, ima svoje stalne kupce koji dobro znaju šta kupuju. Upravo takav direktan odnos sa kupcima jedan je od razloga zbog kojih pčelari i dalje rado učestvuju na sajmovima.

„Domaći med se cijeni, baš pravi domaći, pogotovo meni dolaze i kući ljudi koji me poznaju. Ja sve što proizvedem, proizvedem radi sebe i djece, a sav višak dalje prodajem“, kazao je Amdžad Skokić, pčelar iz Tuzle

Sajam meda ove godine okuplja više od 40 izlagača iz BiH i regije, a osim proizvođača meda i proizvoda od meda, tu su i izlagači koji se predstavljaju sa drugim proizvodima. Među njima su i Amina i Nihada, prijateljice koje su udružile snage i odlučile da građanima Tuzle i posjetiocima pokažu svoje umijeće u pravljenju slastica.

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„Danas smo tu da predstavim svoje torte i slastice Ćejf. U ponudi imamo različite torte, kolače, slastice u čašama, imamo ponudu za djecu. Naravno tu su i tradicionalni bosanski kolači, penzioneri nam najviše kupuju hurmašicu, baklavu, pa eto pozivam sve da dođu“, kazala je Amina Sejranić.

„Probijamo led danas, prvi put smo tu, nadamo se velikom odzivu. Ja sam i ranije počela sa tortama, ali sad sam prestala, prešla sam na manje zalogajčiće. Danas u ponudi različiti kolačići, sutra će biti cimet rolnice, a u nedjelju američke kukije i braunije, koji će biti čašama“, rekla je Nihada Salkić Rašidagić.

Sajam meda „Medena Tuzla“ trajat će do nedjelje, a svečano otvorenje zakazano je za subotu. Pored prodajnog dijela, sajam ima i svoju stručnu komponentu. U okviru manifestacije održana je 12. međunarodna kontrola kvaliteta meda, koja je okupila veliki broj proizvođača iz različitih zemalja.

„U okviru ovog sajma je rađena 12. međunarodna kontrola kvaliteta meda na kojoj je učestvovalo 425 uzoraka iz 25 država, tako da sutra očekujemo jedan buran dan. Nedjelja je samo prodajni dio izložbe tako da i u nedjelju očekujemo veliki broj posjetilaca“, rekao je Šefik Ćivić, predsjednik PD „Nektar“ Tuzla

Građani će do nedjelje imati priliku da na jednom mjestu upoznaju domaće i regionalne proizvođače, probaju njihove proizvode i uz med i pčelinje proizvode, pronađu i druge domaće delicije.