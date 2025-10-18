Sajam pčelarskih proizvoda: Drugi dan medene priče u Tuzli

Na Trgu slobode u Tuzli jučer je počeo Sajam meda i pčelarskih proizvoda, koji organizuje Savez pčelara Tuzlanskog kantona.

Manifestacija već godinama okuplja brojne izlagače iz cijele Bosne i Hercegovine, te je posvećena promociji meda, pčelinjih proizvoda i pčelarstva kao važnog dijela domaće poljoprivredne tradicije.

Sajam traje dva dana, a posjetioci će moći degustirati različite vrste meda, propolisa, matične mliječi i drugih proizvoda, ali i razgovarati s pčelarima o značaju pčela za ekosistem i zdravu ishranu. Sajam svake godine privlači veliki broj građana i turista, a očekuje se da će i ovog puta Trg slobode biti ispunjen mirisom meda i pozitivnom atmosferom.