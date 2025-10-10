Pčelari i mali proizvođači iz cijele BiH okupili se na Sajmu u Tuzli

Asmir iz Gradačca 30 godina se bavi pčelarstvom. Kako nam priča, počeo je iz zabave i hobija, a danas se to pretvorilo u ozbiljan biznis. Proizvodi med i različite lijekove od meda, koje predstavlja i na sajmovima. Danas i sutra učestvuje i na Sajmu meda i ruralnog stvaralaštva u Tuzli i kako kaže, očekuje dobru posjetu i lijepo druženje.

„Što se tiče samih sajmova u Tuzli, ja sam na svakom bio gdje se izlažu pčelinji proizvodi i med. Stalno sam prisutan tu. Ovo je i prilika za razgovor o pčelarstvu, o problemima, o svim pitanjima, ujedno se družimo i razgovaramo“, rekao je Asmir Duraković, proizvođač meda.

Osim pčelara, na tuzlanskom Sajmu predstavljaju se i izlagači sa različitim proizvodima i to iz cijele BiH. Svoje znanje i umijeće po prvi put na Sajmu u Tuzli pokazat će i žene Udruženja žena Podorašje, koje su na Trg slobode donijele ukusnu domaću hranu, a ima i onih koji se predstavljaju sa prirodnim lijekovima.

„Radimo hranu domaće proizvodnje, iz naše domaće kuhinje, to su tradicionalna jela. Ovo nam je prvi Sajam u Tuzli, a učestvovale smo na nekoliko sajmova u drugim gradovima. Zadovoljni su i kupci i mi“, kazala je Sabina Ahmetović, predstavnica Udruženja žena Podorašje.

„Ja sam danas došla da dam podršku Sajmu, redovno sam na sajmovima u Tuzli, svaki put, jer gdje god mogu da učestvujem ja učestvujem“, istakla je Nusreta Ibrahimbegović, izlagačica na Sajmu.

Ovaj Sajam je prilika i za promociju proizvoda, kao i za ukazivanje na važnost očuvanja tradicije ovih krajeva. Na dvodnevnom sajmu će se predstaviti 48 izlagača.

„Među izlagačima su pčelari, članice udruženja, različite su branše proizvoda, različiti karakteri proizvoda, ali svi su vrhnoskog kvaliteta, svi su naši autohtoni i takve proizvode naši građani ne mogu naći u tržnim centrima. Pozivamo ih da nas posjete danas i sutra na Trgu Slobode da degustiraju sve proizvode jer imaju takvu priliku“, rekao je Šefik Ćivić, predsjednik Pčelarskog društva „Nektar“ Tuzla.

„Danas su ovdje s nama uglavnom žene i djevojke, kojima je važno pružiti podršku. Mnoge od njih nemaju dovoljno razvijen marketing, a upravo su ovakvi sajmovi najbolja prilika da predstave sebe, svoje proizvode, da ih reklamiraju i, naravno, prodaju. Grad Tuzla zna prepoznati i cijeniti takve napore, zbog čega su ovakvi sajmovi u Tuzli uvijek uspješni“, istakao je Almir Dedić, predstavnik PREC Udruženja.

Iz Grada Tuzla godinama podržavaju ovakve sajmove, a sve s ciljem promocije zdravog života i podrške malim proizvođačima.

„Na ovakav način još jednom potvrđujemo koliko je važno promovisati zdrav način života, poljoprivredu i poljoprivredne proizvode, a posebno oblast pčelarstva, jer je to prije svega humano, lijepo i zdravo. Ovim aktivnostima približavamo građankama i građanima Tuzle ovaj segment privređivanja i sve proizvode, nove, ali i tradicionalne, koji doprinose kvalitetu života. Ovakvi sajmovi imaju i edukativnu ulogu jer podižu svijest o važnosti zdravog života i pravilnoj upotrebi meda“, naglasio je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

2. Sajam meda i ruralnog stvaralaštva otvoren je svečano i uz ples Folklornog ansambla Panonija, a svi koji to žele, Sajam mogu posjetiti i tokom sutrašnjeg dana.