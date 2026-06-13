Potpisan ugovor za doček Nove 2027. godine u Tuzli, poznato i ko će nastupiti

Potpisan je ugovor za izvođenje muzičkog programa povodom javnog dočeka Nove 2027. godine u Tuzli, pokazuju podaci objavljeni na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine.

Turistička zajednica Grada Tuzla zaključila je ugovor za angažman muzičkog izvođača koji će nastupiti na Trgu slobode tokom novogodišnje noći, odnosno 31. decembra 2026. godine.

Prema objavljenoj dokumentaciji, ugovor je dodijeljen firmi Agencija Zeus d.o.o. iz Tuzle, a njegova vrijednost iznosi 230.000 KM bez PDV-a. Ugovor je zaključen 2. juna 2026. godine, a u postupku je zaprimljena jedna ponuda koja je ocijenjena prihvatljivom.

Postupak javne nabavke proveden je pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja o nabavci. Kao razlog za primjenu ovog postupka navedeno je da se radi o jedinstvenom umjetničkom nastupu koji zbog identiteta i umjetničkog izraza može izvesti isključivo određeni izvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

U obrazloženju objavljenom uz obavještenje o dodjeli ugovora otkriveno je i ime izvođača koji će nastupiti na dočeku Nove godine u Tuzli. Riječ je o regionalnoj muzičkoj zvijezdi Severini, čiji je angažman naveden kao razlog za provođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci.