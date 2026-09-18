Izborne nepravilnosti obilježile su dosadašnji predizborni period, a Koalicija „Pod lupom“ navodi da je od početka svoje posmatračke misije evidentirala ukupno 794 slučaja, među kojima se najveći broj odnosi na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju.

Istovremeno, monitoring online kampanje pokazuje da političke stranke i kandidati na društvenim mrežama mnogo češće objavljuju sadržaje koji nisu povezani s predstavljanjem njihovih programa i konkretnih rješenja za građane.

Koalicija „Pod lupom“ od početka zvanične izborne kampanje prati i medijske sadržaje s ciljem praćenja poštivanja odredbi Izbornog zakona BiH i Kodeksa o programskim sadržajima. Prema njihovim podacima, samo tokom prve dvije sedmice kampanje evidentirana su 162 potencijalna kršenja.

Program stranaka jasno predstavljen u tek 7,2 posto objava

Monitoringom online kampanje obuhvaćeno je 86 profila političkih subjekata, stranačkih funkcionera i kandidata.

Tokom prve sedmice zvanične kampanje najveći broj objava među praćenim profilima imao je SNSD, ukupno 198. ZPR je imao 169 objava, SDP BiH 138, PSS 129, dok su US i NiP zabilježili po 109 objava.

Međutim, analiza sadržaja pokazala je da je program političkih subjekata jasno predstavljen u samo 7,2 posto objava. U 75,9 posto analiziranog sadržaja programi nisu predstavljani, dok su u 16,9 posto objava spominjani neodređeno, uglavnom kroz općenita obećanja o poboljšanjima.

U 9,3 posto objava zabilježeno je omalovažavanje ili diskreditovanje političkih protivnika, navode iz Koalicije „Pod lupom“.

Pod lupom evidentirao 212 nepravilnosti u online kampanji

Poseban dio monitoringa odnosio se na način na koji politički subjekti predstavljaju svoje protivnike ili druge aktere.

Politički oponenti su kao neprijatelji identificirani u 159 slučajeva, državne institucije u 16, entitetske institucije u 11, dok je drugi konstitutivni narod na takav način predstavljen u devet slučajeva. Mediji, nevladine organizacije i građani evidentirani su u pet, a međunarodna zajednica i OHR u četiri slučaja.

Tokom monitoringa online kampanje Koalicija je evidentirala ukupno 212 izbornih nepravilnosti. Najviše ih se, prema njihovoj analizi, odnosilo na dezinformacije i manipulacije informacijama, 94 slučaja, te govor mržnje, 55 slučajeva.

Zabilježeno je i 37 slučajeva zloupotrebe javnih resursa, 19 slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe, pet slučajeva pritisaka na birače i dva slučaja rodno zasnovanog nasilja.

Za izborne nepravilnosti izrečene sankcije od 163.000 KM

Prema podacima koje je objavila Koalicija „Pod lupom“, na osnovu njihovih prijava Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 21 sankciju političkim strankama i kandidatima, u ukupnom iznosu od 163.000 KM.

Iz Koalicije političke subjekte pozivaju da tokom ostatka kampanje više pažnje posvete konkretnom predstavljanju programa, politika i rješenja koja se odnose na potrebe građana, te da kampanju vode u skladu s Izbornim zakonom BiH.

Građani uočene izborne nepravilnosti mogu prijaviti putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili putem online obrasca Koalicije „Pod lupom“. Prijave mogu biti podnesene i anonimno.