Pod lupom: 73,9% građana ne vjeruje da su izbori slobodni i pošteni

Povjerenje građana u izborni proces u Bosni i Hercegovini i dalje je na veoma niskom nivou, pokazuje najnovije istraživanje javnog mnijenja koje je predstavila Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“.

Prema rezultatima istraživanja, čak 73,9% građana smatra da izbori u BiH nisu slobodni i pošteni, što ukazuje na snažno nepovjerenje u izborni proces i sumnju da nepravilnosti mogu uticati na stvarnu izbornu volju građana.

Takav stav dodatno potvrđuju i iskustva ispitanika, jer 11,2% građana navodi da je svjedočilo kupovini glasova ili nekoj drugoj vrsti izborne prevare.

Kada je riječ o povjerenju u institucije i aktere povezane s izbornim procesom, najveće povjerenje građana trenutno uživa Centralna izborna komisija BiH sa 21,54%, nakon nje Koalicija „Pod lupom“ sa 20,73%, kandidati sa 18,33%, OIK/GIK sa 16,95%, stranke sa 9,28%, vlast i funkcioneri sa 5,04%, druge nevladine organizacije sa 4,12%, dok mediji imaju 4,01% povjerenja.

Poređenja radi, pred Lokalne izbore 2024. godine građani su najviše povjerenja imali u kandidate, i to 20,3%.

Iako se mediji nalaze na dnu liste kada je riječ o povjerenju, upravo su oni glavni izvor informacija za građane. Njih 63,5% navodi da se prvenstveno informiše putem medija, dok televizija ostaje najčešći pojedinačni izvor informacija sa 47,9%.

Istovremeno, čak 69,9% građana navodi da ne vjeruje informacijama koje dobija putem medija, dok 75,5% smatra da mediji ne izvještavaju objektivno tokom izbornih kampanja. Favorizovanje određenih političkih stranaka ili političara u medijima primijetilo je 78,95% ispitanika.

Nepovjerenje građana vidljivo je i u odnosu prema postojećim sankcijama za izborne nepravilnosti. Prema istraživanju, 77,4% građana smatra da postojeće sankcije nisu dovoljno stroge da bi imale odvraćajući karakter.

S druge strane, izrazito visoka podrška postoji za uvođenje novih izbornih tehnologija. Njih podržava 80,4% građana, dok 60,9% smatra da će nove tehnologije doprinijeti zaštiti njihovog glasa.

Uprkos niskom nivou povjerenja u izborni proces, 73,5% građana BiH navodi da će glasati na Općim/Opštim izborima 2026. godine.

Istraživanje je provedeno u okviru projekta „Civilno društvo za integritet izbora“, koji finansira Evropska unija, a dijelom sufinansiraju Ambasada Francuske i Švedska.

Naručilac istraživanja javnog mnijenja je Koalicija „Pod lupom“, dok je isplatilac Centri civilnih inicijativa, CCI, za Koaliciju „Pod lupom“. Istraživanje je provela Agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja „Metrics“ d.o.o. iz Banje Luke.

Istraživanje je provedeno na populaciji Bosne i Hercegovine starijoj od 18 godina, korištenjem CATI metode, odnosno telefonskog istraživanja. Uzorak je obuhvatio 1000 ispitanika/ica, margina greške iznosila je +/- 3,1% uz zadanu razinu pouzdanosti od 95%, a istraživanje je provedeno u periodu od 14.05.2026. do 25.05.2026. godine.