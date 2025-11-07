Koalicija „Pod lupom“: Do 400 posmatrača nadgledat će prijevremene izbore za predsjednika RS

Koalicija za slobodne i poštene izbore “Pod lupom” sprovodi građansku, nestranačku posmatračku misiju za Prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske iz reda srpskog naroda koji će se održati u nedjelju, 23. novembra 2025. U posmatračkoj misiji učestvuje 26 dugoročnih posmatrača/ica (LTO-a) ispred 21 organizacije civilnog društva, članica Koalicije „Pod lupom“. Na sam dan izbora, izborni proces će nadgledati do 400 posmatrača/ica izbornog dana (STO-a) koji će biti raspoređeni širom Republike Srpske.

Nezavisno, nestranačko posmatranje izbora ima ključnu ulogu u očuvanju povjerenja građana/ki u izborni proces. Posmatrači/ice svojim prisustvom osiguravaju veću transparentnost, sprečavaju izborne nepravilnosti i doprinose slobodnom izražavanju volje birača. – poručili su iz Koalicije „Pod lupom“.

Dugoročni posmatrači/ice će sve do izbornog dana raditi na posmatranju rada lokalnih izbornih komisija, evidentiranju i prijavi izbornih nepravilnosti i prevara, te regrutaciji i obuci posmatrača/ica izbornog dana.

Koalicija „Pod lupom“ je već poslala CIK-u 10 prijava izbornih nepravilnosti koje se odnose na preuranjenu izbornu kampanju, plaćeno političko oglašavanjе u vrijeme zabrane i zloupotrebu djece u političke svrhe. Nažalost, neke prijave su već odbačene jer, prema tumačenju CIK-a, nemaju elemente izborne kampanje.

To ne mijenja činjenicu da kandidati nesmetano vode izbornu kampanju na terenu, prisustvuju javnim događajima, obilaze građane/ke i sve to javno promovišu. Ipak, sve to za CIK BiH nije kampanja. Na ovaj način se obesmišljavaju nove odredbe Izbornog zakona BiH i nastavlja neujednačen pristup izborne administracije ka obradama prijava izbornih nepravilnosti što otvara prostor za ponavljanje istih u budućnosti. – navode iz Koalicije „Pod lupom“.

Također, iz Koalicije „Pod lupom“ su najavili kako će na izborni dan posmatrati izborni proces na otprilike svakom petom biračkom mjestu u Republici Srpskoj. Posmatrači/ice izbornog dana na izborni dan pratit će sve faze izbornog procesa, uključujući uređenje i otvaranje biračkih mjesta, proces glasanja, zatvaranje biračkih mjesta, brojanje glasova, kao i pakovanje izbornog materijala. Pažljivo će se pratiti sve moguće nepravilnosti koje bi mogle uticati na izborni proces, te će se odmah reagovati kako bi se otklonile uočene nepravilnosti i omogućilo da se izbori odvijaju u skladu sa zakonom.

Posmatrači/ice Koalicije „Pod lupom“ bit će raspoređeni na reprezentativnom uzorku odabranih biračkih mjesta u svim dijelovima Republike Srpske, što omogućava statistički pouzdano praćenje i izvještavanje o toku izbornog dana. Na taj način Koalicija „Pod lupom“ će imati pouzdan uvid u regularnost izbornog procesa.

Iz Koalicije „Pod lupom“ pozivaju političke subjekte i kandidate koji su ovjereni za učešće na izborima da poštuju izborna pravila, te pozivaju sve nadležne institucije, izbornu administraciju, policijske agencije i tužilaštva na saradnju u narednom periodu i blagovremeno reagovanje.

Pozivaju se i svi građani i građanke da sve izborne nepravilnosti koje uoče prijave Koaliciji „Pod lupom“ putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili putem društvenih mreža Koalicije „Pod lupom“.