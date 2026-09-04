„Pod lupom“: Zabilježeno 528 izbornih nepravilnosti, izostaju sankcije za zloupotrebu javnih resursa

Koalicija „Pod lupom“, koja provodi građansku i nestranačku posmatračku misiju Općih izbora 2026. godine, do sada je zabilježila 528 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu.

Najviše nepravilnosti odnosi se na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, sa po 206 zabilježenih slučajeva. Evidentirano je i 18 nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 17 zabranjenih aktivnosti u kampanji, 14 slučajeva nezakonitog plaćenog oglašavanja, 12 slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe i tri slučaja pritiska na birače. Ostale nepravilnosti čine 30 slučajeva.

Koalicija „Pod lupom“ do sada je Centralnoj izbornoj komisiji BiH uputila 101 inicijativu, na osnovu kojih je izrečeno 17 sankcija političkim strankama i kandidatima, u ukupnom iznosu od 87.500 KM.

Posebnu pažnju Koalicija posvećuje zloupotrebi javnih sredstava i resursa. Navode da analiza prijavljenih slučajeva pokazuje pravne praznine i neujednačenu praksu sankcionisanja, zbog čega pojedine nepravilnosti ostaju bez kazne.

Problem, kako ističu, predstavlja i situacija u kojoj politički akteri u trenutku spornog postupanja nisu imali status ovjerenih učesnika na izborima. To se, između ostalog, odnosi na javne događaje poput otvaranja igrališta i infrastrukturnih projekata, svečanosti i donacija školama, na kojima su učestvovali političari ili njihove pristalice, iako su događaji finansirani ili organizovani od javnih institucija ili preduzeća.

„Posebno je problematično kada stranka na svojim društvenim mrežama predstavlja aktivnosti vlasti kao stranačke uspjehe. Korištenje javnih projekata i rezultata vlasti kao političkog kapitala tokom kampanje predstavlja indirektnu kupovinu podrške birača, međutim sankcija u ovom izbornom ciklusu nema“, kazao je Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije „Pod lupom“.

Do sada su četiri inicijative odbijene, dok su četiri još u postupku. Pravna ekipa Koalicije obrađuje i dodatne prijavljene slučajeve.

U Koaliciji upozoravaju i na ograničenja u primjeni zakona, jer se za pojedine oblike zloupotrebe mogu sankcionisati samo osobe koje imaju status nosioca izvršne funkcije ili mandata. Zbog toga, kako navode, postoji raskorak između zakonskih odredbi i stvarnih aktera političke promocije.

Među slučajevima koji su trenutno u postupku su pružanje jednokratne novčane pomoći građanima, predstavljanje infrastrukturnih projekata kao uspjeha političke stranke i korištenje prostorija organa vlasti za stranačke aktivnosti.

Povodom početka zvanične izborne kampanje, Koalicija „Pod lupom“ pozvala je sve političke subjekte da poštuju zakon i vode mirnu i dostojanstvenu kampanju.

Građani izborne nepravilnosti mogu prijaviti putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili online obrasca Koalicije „Pod lupom“, uključujući i anonimne prijave.

Koalicija je pozvala i zainteresovane građane da se prijave za nestranačke posmatrače na dan izbora. Prijave su moguće putem njihove online platforme ili na navedeni besplatni telefonski broj.