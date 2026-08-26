Poznato ko će biti na glasačkom listiću za Predsjedništvo BiH: Ovo su kandidati

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je ovjerene kandidatske liste za Predsjedništvo BiH na Općim izborim koji će biti održani 4. oktobra 2026. godine.

Time je zvanično potvrđeno ko će se naći među kandidatima za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Prema podacima CIK-a BiH i Službenog glasnika, birači u Federaciji BiH birat će između kandidata za bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva.

Četiri kandidata za bošnjačkog člana

Za bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine ovjerena su četiri kandidata:

Fahrudin Radončić – SBB – Fahrudin Radončić

Semir Efendić – Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH)

Bakir Izetbegović – Stranka demokratske akcije (SDA)

Denis Bećirović – Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu

Tri kandidata za hrvatskog člana

Za poziciju hrvatskog člana Predsjedništva BiH ovjerena su tri kandidata:

Darijana Filipović – HDZ BiH – Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine

Zdenko Lučić – neovisni kandidat

Slaven Kovačević – Demokratska fronta (DF)

Službeni dokumenti tako potvrđuju i redoslijed političkih subjekata i kandidata na objavljenoj kandidatskoj listi.

Kandidati za srpskog člana Predsjedništva BiH

U Republici Srpskoj birači će birati srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ovjerena su tri kandidata:

Marinko Božović – SDS

Željka Cvijanović – SNSD

Nebojša Vukanović – Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića

CIK BiH je naveo da su ovjerene kandidatske liste objavljene u Službenom glasniku BiH te da će imena nezavisnih kandidata i kandidatske liste biti štampani na glasačkim listićima.

Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za nedjelju, 4. oktobra 2026. godine.