Nakon napada u Gornjoj Tuzli: Tužilaštvo TK istražuje i navode o ranijem vršnjačkom nasilju

Iz Tužilaštva TK, za Platformu za istraživačko novinarstvo (PIN) su potvrdili da se, pored postupka protiv maloljetnice, posebno provjeravaju informacije koje ukazuju na to da je ona ranije bila izložena vršnjačkom nasilju u školi.

“Ove provjere i istražne radnje su intenzivne i provode se u odvojenom predmetu, kroz saslušanje osoba koje o tome imaju relevantna saznanja i pribavljanje potrebne dokumentacije i svih drugih relevantnih podataka. U tom predmetu će se utvrditi sve okolnosti da li u činjenju ili nečinjenju odgovornih osoba ima elemenata krivičnog djela i donijet će se tužilačka odluka kada se pribave svi potrebni dokazi”, naveli su iz Tužilaštva TK.

PIN je ranije pisao o slučaju maloljetnice koja se sumnjiči da je 4. septembra u prostorijama Osnovne škole “Gornja Tuzla” upotrijebila nož kojim je povrijedila dvije djevojčice, zbog čega je Tužilaštvo TK donijelo naredbu o pokretanju pripremnog postupka i predložilo određivanje jednomjesečnog pritvora.

“Općinski sud u Tuzli prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio maloljetnoj S. Č. mjeru pritvora u trajanju od jednog mjeseca, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva, u sticaju sa krivičnim djelom pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda”, navodi se u saopštenju Općinskog suda u Tuzli.

Za PIN je ranije iz tri nezvanična izvora potvrđeno da je, zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora, 15-godišnjakinja smještena u ženski odjel Kazneno popravnog doma Tuzla s punoljetnim osobama, što se protivi odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnim postupcima koji nalaže odvajanje maloljetnika od odraslih osoba.

Iz Tužilaštva TK su obrazložili da je u Federaciji Bosne i Hercegovine sistem odgovornosti za provođenje, smještaj i nadzor nad pritvorom za maloljetnike podijeljen između više institucija.

“Uvjeti i zakonitost postupanja su povjereni nadležnom sudu, odnosno sudiji za maloljetnike, nadzor nad radom kazneno popravnih zavoda obavlja Federalno ministarstvo pravde, a svoju ulogu ima i Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH, kao i organi starateljstva, odnosno centar za socijalni rad. Za smještaj i provođenje mjere pritvora su zaduženi kazneno-popravni zavodi”, pojasnili su iz Tužilaštva TK.

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pinmedia.ba