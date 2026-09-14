Gimnastičarke Slobode osvojile pet medalja na turniru u Rumuniji

Gimnastičarke Kluba ritmičko-sportske gimnastike „Sloboda“ iz Tuzle osvojile su pet medalja na međunarodnom turniru „Alexandra Pavel Cup 2026“, koji je proteklog vikenda održan u Rumuniji.

Na takmičenju je nastupilo oko 250 gimnastičarki, a članice Slobode su u jakoj konkurenciji osvojile četiri zlatne i jednu bronzanu medalju, uz pehar za ukupan rezultat.

Najuspješnija je bila Nisa Šećerbegović, koja je osvojila dvije zlatne i jednu bronzanu medalju, kao i pehar. Nadja Bektić i Tajra Pejić osvojile su po jednu zlatnu medalju.

Turnir u Rumuniji bio je prvo takmičenje nakon ljetne pauze, a tuzlanske gimnastičarke predstavile su i nove vježbe. Uprkos snažnoj konkurenciji, pokazale su visok nivo pripremljenosti i na početku nove sezone ostvarile zapažen rezultat.

Iz Kluba ritmičko-sportske gimnastike „Sloboda“ naveli su da će osvojene medalje biti dodatni podsticaj za nastavak priprema i predstojeća takmičenja.

Klub je zahvalio Gradu Tuzla i Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona na podršci u pripremama za novu takmičarsku sezonu.