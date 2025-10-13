Gimnastičarke KRSG Sloboda osvojile 11 medalja na turniru „Banja Luka Open 2025“

Nedžida Sprečaković
Nisa Šećerbegović na prvom mjestu

Na međunarodnom turniru u ritmičkoj gimnastici „Banja Luka Open 2025“, održanom u nedjelju 12. oktobra, gimnastičarke Kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda ostvarile su sjajan uspjeh osvojivši ukupno 11 medalja. Na ovom prestižnom takmičenju, na kojem je učestvovalo 160 gimnastičarki, Tuzlanke su još jednom pokazale kvalitet i predanost radu.

Ema Kabil, Nadja Bektić, Tajra Pejić i Majra Nurkić

Na turniru „Banja Luka Open 2025“, gimnastičarke Slobode osvojile su dvije zlatne, tri srebrene i šest bronzanih medalja. Najuspješnija je bila Nisa Šećerbegović sa jednom zlatnom i jednom srebrenom medaljom, dok je Latifa Džindo osvojila po jednu zlatnu i bronzanu. Dvije bronzane medalje pripale su Emi Kabil i Majri Nurkić, a srebrom su se okitile Asja Bećirović, Tajra Pejić i Nadja Bektić.

U klubu ističu da su izuzetno ponosni na sve svoje takmičarke koje su dostojno predstavljale Slobodu i Tuzlu, te da su rezultati potvrda njihovog kontinuiranog truda i rada.

Narednog vikenda, od 16. do 19. oktobra, Nisa Šećerbegović će kao članica reprezentacije Bosne i Hercegovine predstavljati našu državu na Balkanskom prvenstvu, čime će zaokružiti uspješan niz nastupa gimnastičarki Slobode.

Asja Bećirović, Nisa Šećerbegović i Latifa Džindo

