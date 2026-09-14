Evropski parlament raspravlja o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca

Evropski parlament sutra će raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji, u okviru plenarnog zasjedanja koje danas počinje u Strazburu i traje do 17. septembra. Zvanična agenda potvrđuje da je plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta zakazano od 14. do 17. septembra.

Prema objavljenom rasporedu, rasprava o ovoj temi trebala bi biti održana sutra od 14:45 do 15 sati.

Tema je uvrštena u dnevni red nakon brojnih reakcija evropskih parlamentaraca na sahranu Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.

Brojni zastupnici u Evropskom parlamentu prethodnih dana kritikovali su način na koji je sahrana organizovana, kao i prisustvo i podršku pojedinih zvaničnika Srbije. Kritike su stigle i iz političkih grupacija koje imaju značajan utjecaj u Evropskom parlamentu, među kojima je Evropska pučka stranka.

Osim same sahrane, pažnju evropskih parlamentaraca privuklo je i veličanje Ratka Mladića i drugih osuđenih ratnih zločinaca u Srbiji. Pojedini zastupnici zatražili su konkretniju reakciju institucija Evropske unije, uključujući preispitivanje daljeg toka pregovora Srbije o članstvu.

Sahrana Ratka Mladića već je izazvala oštre reakcije najviših evropskih zvaničnika. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen javno je kritikovala događaje u Beogradu, upozoravajući da takvi postupci mogu imati posljedice na evropski put Srbije.

Evropski parlament raspravom može dodatno pojačati politički pritisak, dok ključne odluke o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji zavise i od drugih institucija EU.