Restoran Tradicija uskoro otvara vrata: Novo ime, ali tradicija ostaje

Na adresi Branilaca BiH 11 uskoro će početi sa radom Restoran Tradicija, novo ugostiteljsko mjesto koje donosi novu energiju, ali i jednu važnu poruku: Tradicija dobrog ugostiteljstva na ovoj lokaciji se nastavlja!

Novi vlasnici odlučili su upravo kroz naziv Tradicija sačuvati ono što je ovo mjesto godinama predstavljalo gostima, nastavljajući priču restorana koji je ranije nosio naziv Dramar. Uz novi koncept i ponudu, cilj je zadržati prepoznatljiv duh mjesta u kojem su se ljudi rado okupljali, družili i stvarali lijepe uspomene.

U ponudi Restorana Tradicija svoje mjesto će pronaći raznovrsni gastronomski specijaliteti, uključujući i tradicionalna jela.

Kako i samo ime nagovještava, posebna pažnja bit će posvećena domaćim bosanskim jelima kakvih je teško naći u tuzlanskim restoranima a poseban akcenat bit će na kvaliteti hrane i ugodnom ambijetu.

Restoran će raspolagati sa 150 mjesta u unutrašnjem prostoru, dok će otvorena terasa imati dodatnih 80 sjedećih mjesta. Prostor će biti prilagođen kako za svakodnevne dolaske i druženja, tako i za organizaciju svadbi, rođendana, krštenja, poslovnih večera i drugih privatnih i poslovnih događaja.

Gostima će na raspolaganju biti i besplatan parking, a za informacije i rezervacije dostupni su brojevi telefona 064 460 8562 i 035 304 522.

Otvaranje Restorana Tradicija očekuje se uskoro.

Novo ime, novi početak, ali tradicija dobrog mjesta ostaje.