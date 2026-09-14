Planska isključenja električne energije na području TK

Adin Jusufović
Planska isključenja električne energije na području TK
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Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 15.09.2026. godine (utorak) na području:

  1. Grada Tuzle:

– u ulici Pavla Goranina u vremenu od 08:30 do 15:00 sati,

– u naseljima: Srednja Grabovica, Gornja Grabovica, Donja Grabovica, Crno Blato, Dokanj, Milošići, Hidani, Sekin, Tetima, Nikolići, Brđani, Solina Škola, Dolovi, Branjci, Solina Most, Bakaluše, Petrovići, Breške, Dvor, Lameši, Čifluk, Donja Obodnica, Avdibasići, Svojtina, Mala Solina, Dolovi , Brusnica Obodnica, Lameši Pavići, Grabovica , Martinovići i Kozlovac u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

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