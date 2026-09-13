Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 14.09.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle u ulici Stjepana Matijevića u vremenu od 08:30 do 14:00 sati.

2. Grada Gradačca u naseljima: Poljane. Mujkići, Rijeka, ZelinjaSrednja centar, Habibovići, Kamenjani, Zaimovići i Jasenica u vremenu od 10:00 do 15:00 sati

Dana 15.09.2026. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulici Pavla Goranina u vremenu od 08:30 do 15:00 sati,

– u naseljima: Srednja Grabovica, Gornja Grabovica, DonjaGrabovica, Crno Blato, Dokanj, Milošići, Hidani, Sekin, Tetima, Nikolići, Brđani, Solina Škola, Dolovi, Branjci, Solina Most, Bakaluše, Petrovići, Breške, Dvor, Lameši, Čifluk, Donja Obodnica, Avdibašići, Svojtina, Mala Solina, Dolovi , Brusnica, Obodnica, Lameši, Pavići, Grabovica , Martinovići i Kozlovac u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.