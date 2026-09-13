Mačka ne pije dovoljno vode? Nekoliko jednostavnih trikova može pomoći

Tokom toplih dana važno je obratiti pažnju na unos tečnosti kod kućnih ljubimaca. Mačke često ne pokazuju jasno da su žedne, pa vlasnici mogu teško procijeniti piju li dovoljno vode.

Jedan od najjednostavnijih načina jeste da se svježa voda ostavi na više mjesta u domu. Posude je najbolje postaviti na mirna i lako dostupna mjesta, a vodu redovno mijenjati. Neke mačke ne vole kada im je posuda za vodu odmah pored hrane ili pijeska.

Ako mačka ne pokazuje interes za običnu posudu, može pomoći fontana za kućne ljubimce. Pojedine mačke preferiraju tekuću vodu, ali to nije pravilo, pa je najbolje pratiti šta odgovara upravo vašem ljubimcu.

Dodatni izvor tečnosti može biti i mokra hrana. Konzervirana i druga vlažna hrana sadrži znatno više vode od suhe, a u nekim slučajevima moguće je dodati i malu količinu vode u obrok, ako je mačka prihvata. Mokra hrana za mačke obično sadrži oko 70 do 80 posto vode.

Promjene u ishrani ipak treba uvoditi postepeno. Mačke mogu biti osjetljive na drugačiju teksturu ili okus hrane, pa nagla promjena može dovesti do toga da odbiju obrok.

Ako mačka izrazito malo pije, djeluje slabo ili bezvoljno, slabije jede, povraća ili ima druge neuobičajene simptome, potrebno je obratiti se veterinaru. Smanjen unos vode ponekad može biti povezan i sa zdravstvenim problemima, zbog čega nije dobro zanemariti naglu promjenu u ponašanju.