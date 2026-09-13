Požar na Braču i dalje aktivan: Nakon evakuacije i teške noći stanje jutros povoljnije

Požar na Braču i dalje je aktivan, ali je nakon izuzetno teške noći situacija jutros znatno povoljnija. Vatrogasci su tokom noći branili kuće i druge objekte na području Milne i okolnih uvala, dok je dio mještana i turista izmješten na sigurno.

Vatra na području Ložišća buknula je još 10. septembra, a proteklih dana s njom se bore brojne vatrogasne ekipe uz pomoć protupožarnih aviona. U jednom trenutku na požarištu je bilo angažovano sedam aviona, četiri kanadera i tri Air Tractora.

Požar je u jednom trenutku bio stavljen pod kontrolu, međutim očekivana kiša nije zahvatila dio otoka na kojem je gorjelo. Nakon toga je zapuhala jaka bura i vatra se ponovo aktivirala. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova zračne snage tada nisu mogle djelovati, što je omogućilo brzo širenje požara preko teško pristupačnog terena.

Situacija se posebno pogoršala u subotu navečer, kada je vjetar usmjerio vatrenu frontu prema jugozapadnom dijelu požarišta i naseljenim područjima. Vatra je stigla do kuća na području uvala Duboka, Lučice i Osibova, a sve raspoložive snage bile su usmjerene na odbranu objekata.

U jednom trenutku iz Milne je upućen i poziv stanovništvu na evakuaciju, a crkvena zvona oglasila su uzbunu. Odluka o općoj evakuaciji kasnije je povučena, ali je dio stanovnika i turista već napustio ugrožena područja. Ljudi koji su se nalazili u uvalama i na plažama prebacivani su na sigurno, uz pomoć Lučke kapetanije, pomorske policije i privatnih plovila.

Vatrogasci su tokom noći uspjeli odbraniti veliki broj kuća i drugih objekata. Zabilježena su manja oštećenja na pojedinim fasadama i nadstrešnicama, dok su dvije osobe lakše povrijeđene i medicinski zbrinute. Među vatrogascima nema povrijeđenih.

Tokom noći na terenu su bila 223 vatrogasca sa 69 vozila. Požar na Braču jutros gase i četiri kanadera, dok zemaljske snage nastavljaju sanaciju i kontrolu aktivnih dijelova požarišta.

Najveći problemi i dalje su jaka bura, gusta vegetacija i nepristupačan teren, zbog čega požar još nije proglašen ugašenim. Građanima i turistima preporučeno je da izbjegavaju područje požarišta i prate upute vatrogasaca i drugih nadležnih službi.