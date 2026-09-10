OS BiH stavile pod kontrolu požare na Plješevici i u Žegaru

Selma Jatić

Pripadnici 2. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine stavili su pod kontrolu požare na području Bihaća, na planini Plješevici i u području Žegara, gdje je bilo ugroženo civilno stanovništvo.

Na Plješevici je požar zahvatio oko 70.000 kvadratnih metara šumskog prostora. Pripadnici OS BiH danima su neprekidno djelovali na terenu, uz podršku helikoptera iz zraka, a požar je stavljen pod kontrolu uprkos izostanku očekivane kiše.

Gašenje na terenu otežavao je strm i nepristupačan teren, kao i dopremanje vode do požarišta. Voda je, između ostalog, dopremana zip-line konopcima na udaljenost od oko 400 metara, direktno do mjesta požara.

Dodatni rizik tokom angažmana helikoptera predstavljala je opasnost od potencijalnih minskih polja na području zahvaćenom požarom.
Iako su požari stavljeni pod kontrolu, ljudstvo i tehnika Oružanih snaga BiH i danas, 10. septembra, ostaju angažovani i na raspolaganju za pomoć u borbi protiv požara, saopćeno je.

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