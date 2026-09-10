Rudarima Zenice zaostale plate do 25. septembra, protesti otkazani

Predstavnici Rudnika Zenica jučer su u zgradi Vlade Federacije BiH održali sastanak sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem, predstavnicima Elektroprivrede BiH i Svjetske banke, na kojem se razgovaralo o realizaciji kredita Svjetske banke i isplati zaostalih plata rudarima.

Prema zaključcima sa sastanka, plate za maj, juni i juli trebale bi biti isplaćene najkasnije do 18. septembra, dok je isplata plate za august planirana do 25. septembra.

Zbog postignutog dogovora, protesti rudara ispred zgrade Vlade Federacije BiH, koji su bili najavljeni za 16. septembar, bit će otkazani.

Predstavnici rudara poručili su da sada očekuju da dogovoreni rokovi budu ispoštovani i da nadležni ispune preuzete obaveze.

Naglasili su da su rudari svoje obaveze prema rudniku, proizvodnji i državi izvršavali, te da očekuju isti odnos i od institucija.

Poručeno je i da strpljenje rudara nije neograničeno te da će dalji potezi zavisiti od toga hoće li dogovorene isplate biti realizovane u predviđenim rokovovima.