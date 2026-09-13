Stefani Krešić peta na Evropskim univerzitetskim igrama u Tirani

Stefani Krešić osvojila je peto mjesto na Evropskim univerzitetskim igrama u Tirani, gdje je kao predstavnica Univerziteta u Tuzli stigla nadomak medalje u kategoriji +68 kilograma.

Takmičenje je otvorila ubjedljivom pobjedom protiv predstavnice Velike Britanije rezultatom 6:0, a potom je sa 10:2 savladala takmičarku iz Sjeverne Makedonije i izborila plasman u polufinale.

U borbi za finale Stefani Krešić je minimalnim rezultatom 0:1 poražena od predstavnice Kosova, pa je priliku za medalju tražila u meču za treće mjesto.

Borba protiv predstavnice Turske bila je neizvjesna do samog kraja. Krešić je poražena rezultatom 1:2 i takmičenje završila na petom mjestu.

Zapažen nastup imao je i Loren Šarić u kategoriji do 75 kilograma. U prvom kolu savladao je predstavnika Turske rezultatom 2:1, a zatim i predstavnika Poljske sa 2:0. Njegov nastup završen je u narednoj borbi porazom od još jednog takmičara iz Turske.

Krešić i Šarić u Tirani su predstavljali Univerzitet u Tuzli i Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Karate klub „DO“ Tuzla i Bosnu i Hercegovinu.

Na Evropskim univerzitetskim igrama učestvovalo je oko 1.500 takmičara sa približno 400 univerziteta.