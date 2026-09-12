Vatrogasci imali više intervencija u Tuzli, Kalesiji i Živinicama

RTV SLON
Vatrogasci, tuzla servis

Vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata imale su više intervencija na gašenju požara.

Vatrogasna jedinica Kalesija intervenisala je na dvije lokacije. Požar je izbio u blizini aerodromske piste u Donjim Vukovijama, dok je u Memićima gorjelo nisko rastinje.

Profesionalna vatrogasna jedinica Živinice intervenisala je u naselju Šišići, gdje je gorio pomoćni objekt, odnosno šadrvan.

U Tuzli su vatrogasci imali jednu intervenciju. U Ulici dr. Ibre Pašića gorjelo je nisko rastinje.

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