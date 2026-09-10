Na području Tuzlanskog kantona tokom jučerašnjeg dana zabilježeno je više požara, uglavnom na otvorenom prostoru. Prema izvještaju Federalne uprave civilne zaštite, vatrogasci su intervenisali u Tuzli, Gradačcu, Srebreniku, Lukavcu, Doboj Istoku, Kalesiji, Živinicama i Kladnju.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je pet intervencija – dvije u Mjesnoj zajednici Husino, gdje je gorjela šuma, dvije u Ulici Zvonka Cerića, te jednu u Ulici Goli Brijeg.

U Gradačcu su vatrogasci intervenisali na dvije lokacije. U Mionici 1 – Krčevina gorjelo je granje, dok je u Međiđi Donjoj požar zahvatio nisko rastinje, šumu i voćnjak na površini od oko 70 dunuma. U gašenju je učestvovalo deset vatrogasaca s dva vozila, uz pomoć šest mještana.

U Srebreniku su zabilježena dva požara – u Gornjim Moranjcima, gdje je gorjelo nisko rastinje, te u naselju Vrela-Špionica centar, gdje su gorjeli napušteni stambeni objekat i nisko rastinje.

Tri intervencije imali su vatrogasci u Lukavcu, na područjima Gornjeg Bistarca, Poljica i Hrvata, gdje je gorjelo nisko rastinje.

U Kalesiji su zabilježene dvije intervencije. U Raincima Donjim požar je zahvatio nisko rastinje na površini od oko deset dunuma, dok su kalesijski vatrogasci pružili pomoć na požarištu u Raševu, na području Republike Srpske. Požar na lokalitetu Gojčin je ugašen.

Posebno je bilo angažovanje vatrogasaca u Živinicama, gdje su imali četiri intervencije. U Donjim Dubravama gorjelo je oko sedam dunuma niskog rastinja, dio žive ograde i oko 100 bala sijena. Požar je ugašen, uz manju materijalnu štetu.

U naselju Stara pruga gorjeli su nisko rastinje i deponija smeća, dok je u Gornjim Dubravama požar izazvan električnim spojem ugašen uz pomoć mještana i zaposlenika Elektrodistribucije Tuzla.

Vatrogasci su i jučer bili angažovani na lokalitetu Džebari, gdje se požar gasi već nekoliko dana. Požar je lokalizovan i pod kontrolom, bez daljeg širenja.

U Kladnju je požar na lokalitetu Svojčica – Zlaća – Plahovići lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Prema izvještaju Civilne zaštite, kiša koja je padala tokom noći pomogla je u gašenju.

Požari i u drugim dijelovima Federacije BiH

Požari su tokom protekla 24 sata zabilježeni i na području Unsko-sanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog, Kantona 10, Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

U Bihaću je vatrogasna jedinica imala pet intervencija, dok su požari zabilježeni i na području Bosanske Krupe, Sanskog Mosta i Velike Kladuše.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona aktivni požari zabilježeni su na području Mostara, Konjica i Prozor-Rame. U Mostaru je požar na Ruištu pod kontrolom, dok su pojedini požari na području Konjica i dalje aktivni.

Požari su evidentirani i na području Širokog Brijega, Gruda i Drvara, dok je požar na planini Ljubuši u Tomislavgradu pod kontrolom.

Prema dostupnom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite, na području ostalih kantona uglavnom je riječ o požarima trave, niskog rastinja, šume, smeća i drugih površina, koji su u najvećem broju slučajeva ugašeni.