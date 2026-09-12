Islamska zajednica osudila napade na muftije i imame: Najavljena pravna zaštita

RTV SLON
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Islamska zajednica u BiH

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osudila je, kako navode, medijske i političke napade na muftije i imame, ocijenivši ih pokušajima diskreditovanja i pritiska na njihov rad.

U saopćenju Ureda za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice navedeno je da se kroz klevete i neosnovane optužbe vrši pritisak na vjerske autoritete i ometa njihovo djelovanje.

Iz Islamske zajednice ističu da rad vjerskih autoriteta može biti predmet javne kritike, ali da su, prema njihovoj ocjeni, posljednji napadi prerasli u kampanje kojima se nastoji narušiti njihov ugled i uloga u javnom prostoru.

Posebno su istakli da napadi na vjerske zvaničnike, naročito kada dolaze iz političkih centara, predstavljaju ozbiljan pritisak na slobodu vjere.

Islamska zajednica poručila je da će iskoristiti sve raspoložive pravne mehanizme kako bi zaštitila dignitet i misiju muftija i imama, kao i njihovo pravo da javno zastupaju interese zajednice.

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