Trojica efendija predložena za reisul-ulemu, Fazlović odbio kandidaturu

Izbori za reisul-ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisani su 18. aprila, dok će Sabor Islamske zajednice o kandidatima odlučivati na sjednici zakazanoj za 5. septembar. U međuvremenu su već poznata imena nekoliko predloženih kandidata.

Izborno tijelo Muftijstva mostarskog na sjednici održanoj jučer predložilo je mostarskog muftiju Salema-ef. Dedovića za kandidata za reisul-ulemu.

Ovo tijelo čine sabornici, predsjednici medžlisa, glavni imami s područja Muftijstva mostarskog i direktor Karađoz-begove medrese. Njihov prijedlog bit će dostavljen nadležnim organima Islamske zajednice u BiH, u skladu s Ustavom i pravilima izbornog postupka.

Prema pisanju Preporoda, na sjednici su evidentirani i sarajevski muftija Nedžad-ef. Grabus te direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH Mensur-ef. Malkić.

Konsultativni sastanak Izbornog tijela održan je i na području Izbornog okruga Tuzla. Članovi ovog tijela zauzeli su zajednički stav da za kandidata predlože tuzlanskog muftiju dr. Vahid-ef. Fazlovića.

Muftija Fazlović zahvalio je na ukazanom povjerenju, ali je zatražio razumijevanje i odbio kandidaturu.

Aktuelni reisul-ulema Husein-ef. Kavazović nema pravo na novu kandidaturu. Ustav Islamske zajednice u BiH propisuje da ista osoba može biti izabrana na ovu funkciju najviše dva puta uzastopno, a Kavazović je tu mogućnost već iskoristio.