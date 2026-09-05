Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 06.09.2026. godine (nedjelja) na području Grada Srebrenika u naseljima: Tinja Kolona, Donja Tinja, Nacional, Blagići, Donja iGornja Potpeć, Zahirovići, Straža, Tinja Gornja, Tinja Polja, TinjaCentar, Cvijanovići, Brezje, Previle, Osoje, Donja Dragunja Luke, Donja Dragunja Škola, Namlići, Donja Dragunja, Srednja Dragunja, Gornja Dragunja, Podorašje, Lisovići, Mešići, Zukići, Brezik, Jasenica, Krušik, Crveno Brdo i Memići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 07.09.2026. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Radeta Peleša, Radojke Lakić i Aleja Alije Izetbegovićau vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naseljima: Čaklovići, Sarajac, Babajići, Vasići, Bare i Simin Hanu vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

2. Grada Živinica u naselju Ciljuge – Stara Pruga (Bare) u vremenuod 09:00 do 15:00 sati.

3. Općine Kladanj u naseljjima: Brateljevići, Drinjače i Hotani u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.

4. Općine Banovići u naselju Željova u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

5. Grada Srebrenika u naseljima: Srednja Dragunja i GornjaDragunja u vremenu od 09:30 do 15:30 sati.