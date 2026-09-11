Planska isključenja električne energije u TK

Nedžida Sprečaković
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 12.09.2026. godine (subota) u ulicama: Franjevačka, Ratimira Deletisa i Pazar u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Dana 13.09.2026. godine (nedjelja):

Na području Grada Tuzla:

U naseljima: Demirovići, Breze, Ševar, Mehmedinovići, Hasanbašići, Bosanska Poljana, Hrvatska Poljana, Klade, Kiseljak, Ljubače, Kovačevići, Cerik, Cerovi, Husino Dom, Bjeluše, Husino Škola, Grabik, Keroši, Božići, Ankovica, Pranjići, Morančani, Ljubače Vojna, Pasci Pruga, Pasci Petrovice, Pasci Smajić, Pasci, Pasci Škola, Pasci Jurići, Pasci Brda, Par Selo, Par Selo Škola, Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Na području Grada Živinice

U naseljima: Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Pepići, Hodžići, Kadići, Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Na području Grada Gračanica:

U naseljima: Grabovac u Gračanici, naselje Stankove bare, MZ Stjepan Polje (izuzev naselja Bare u Stjepan Polju koja će imati napajanje) i komplet MZ Malešići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

U ulicama: Lepinac, Gračaničkih gazija, Lejlekuša, Šenik, Zlatnih ljiljana, Luke, Vuknić, Jug, Riječka, Bosanskih kraljeva, Stubljanska strana, Kovačka, Muhameda Mašića, Zanatski centar Evropa, Sultan Mehmeda Fatiha 2, Fridriha Foglara-kej, Alije Izetbegovića, 22. divizije, Adema Alića, Gradaščevića, Ahmeta Šiljića, Mejdanić, Ibrahim-bega Pašića, Muslimanskih brigada, Hazima Vikala, 111. gračaničke brigade i Hadžikadijina, te u naseljima: Gornja Orahovica, Donja Orahovica, Rječica, Doborovci, Seljanuša i Žuže u vremenu od 10:30 do 12:00 sati,

U naselju oko puta za Terme, te u naseljima: Donja Orahovica, Rječica, Karići, Bajići, Rijeka, Kačanik, Makovci, Hotilj, Kulići, Turkovići, Gornja Orahovica, Pribava, Donja Lohinja i Gornja Lohinja u vremenu od 12:30 do 15:00 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Planska isključenja eletrične energije u TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Radno sposobno stanovništvo u FBiH: Manje od polovine ekonomski aktivno

Vijesti

Požari u TK: U Klokotnici velika materijalna šteta, gorjelo i na Husinu

BiH

Posjetili smo testne izbore: Ovako će izgledati glasanje na ovogodišnjim izborima

Vijesti

U Tuzli najavljen mirni protest zbog pritvora maloljetnice nakon incidenta u školi

Vijesti

SAD obilježava 25 godina od napada 11. septembra, gotovo 3.000 ljudi izgubilo život

Učitati više