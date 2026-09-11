Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 12.09.2026. godine (subota) u ulicama: Franjevačka, Ratimira Deletisa i Pazar u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Dana 13.09.2026. godine (nedjelja):

Na području Grada Tuzla:

U naseljima: Demirovići, Breze, Ševar, Mehmedinovići, Hasanbašići, Bosanska Poljana, Hrvatska Poljana, Klade, Kiseljak, Ljubače, Kovačevići, Cerik, Cerovi, Husino Dom, Bjeluše, Husino Škola, Grabik, Keroši, Božići, Ankovica, Pranjići, Morančani, Ljubače Vojna, Pasci Pruga, Pasci Petrovice, Pasci Smajić, Pasci, Pasci Škola, Pasci Jurići, Pasci Brda, Par Selo, Par Selo Škola, Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Na području Grada Živinice

U naseljima: Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Pepići, Hodžići, Kadići, Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Na području Grada Gračanica:

U naseljima: Grabovac u Gračanici, naselje Stankove bare, MZ Stjepan Polje (izuzev naselja Bare u Stjepan Polju koja će imati napajanje) i komplet MZ Malešići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

U ulicama: Lepinac, Gračaničkih gazija, Lejlekuša, Šenik, Zlatnih ljiljana, Luke, Vuknić, Jug, Riječka, Bosanskih kraljeva, Stubljanska strana, Kovačka, Muhameda Mašića, Zanatski centar Evropa, Sultan Mehmeda Fatiha 2, Fridriha Foglara-kej, Alije Izetbegovića, 22. divizije, Adema Alića, Gradaščevića, Ahmeta Šiljića, Mejdanić, Ibrahim-bega Pašića, Muslimanskih brigada, Hazima Vikala, 111. gračaničke brigade i Hadžikadijina, te u naseljima: Gornja Orahovica, Donja Orahovica, Rječica, Doborovci, Seljanuša i Žuže u vremenu od 10:30 do 12:00 sati,

U naselju oko puta za Terme, te u naseljima: Donja Orahovica, Rječica, Karići, Bajići, Rijeka, Kačanik, Makovci, Hotilj, Kulići, Turkovići, Gornja Orahovica, Pribava, Donja Lohinja i Gornja Lohinja u vremenu od 12:30 do 15:00 sati.