Radno sposobno stanovništvo u FBiH: Manje od polovine ekonomski aktivno

Nedžida Sprečaković
Radno sposobno stanovništvo u FBiH: Manje od polovine ekonomski aktivno
Radno sposobno stanovništvo u FBiH: Manje od polovine ekonomski aktivno

Radno sposobno stanovništvo u FBiH u drugom kvartalu 2026. godine brojalo je 1,847 miliona osoba, ali je ekonomski aktivno bilo njih 896.000, odnosno 48,5 posto.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, izvan radne snage nalazile su se 952.000 osoba, što predstavlja 51,5 posto ukupnog radno sposobnog stanovništva.

Od ukupnog broja radno sposobnih, 771.000 osoba bilo je zaposleno, što odgovara stopi zaposlenosti od 41,8 posto. Istovremeno, 124.000 osoba bilo je nezaposleno, a stopa nezaposlenosti iznosila je 13,9 posto.

Podaci pokazuju i pogoršanje pojedinih pokazatelja u odnosu na početak godine. Broj zaposlenih u drugom kvartalu smanjen je za 3,3 posto u odnosu na prvi kvartal 2026. godine, dok je broj nezaposlenih povećan za 7,8 posto.

U poređenju s drugim kvartalom prošle godine, broj zaposlenih manji je za 1,2 posto. Istovremeno je broj nezaposlenih smanjen za 6,3 posto. Ukupan broj ekonomski aktivnih osoba smanjen je za 1,9 posto i u odnosu na prethodni kvartal i u odnosu na isti period 2025. godine.

Podaci otkrivaju i značajne razlike između muškaraca i žena na tržištu rada. Od 896.000 ekonomski aktivnih osoba, 543.000 su muškarci, a 352.000 žene. Među zaposlenima je 484.000 muškaraca i 288.000 žena.

Radno sposobno stanovništvo u FBiH bilježi i veliku razliku u stopama aktivnosti prema spolu. Kod muškaraca ona iznosi 60,2 posto, dok je kod žena 37,2 posto. Stopa zaposlenosti muškaraca iznosila je 53,6 posto, a žena 30,4 posto.

Razlika je vidljiva i kod nezaposlenosti. Stopa nezaposlenosti muškaraca u drugom kvartalu bila je 11 posto, dok je kod žena iznosila 18,3 posto.

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