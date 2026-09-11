Napadi 11. septembra prije tačno 25 godina promijenili su Sjedinjene Američke Države i svijet, a danas se širom SAD-a održavaju komemoracije u znak sjećanja na gotovo 3.000 ljudi koji su izgubili život.

Centralno obilježavanje u New Yorku održava se na mjestu nekadašnjeg Svjetskog trgovačkog centra, gdje članovi porodica tradicionalno čitaju imena stradalih. Tokom ceremonije predviđeno je nekoliko minuta šutnje, u trenucima koji podsjećaju na udare aviona i rušenje tornjeva.

Američki predsjednik Donald Trump godišnjicu obilježava na ceremoniji u Pentagonu, koji je također bio jedna od meta napada. Potpredsjednik JD Vance prisustvuje obilježavanju u New Yorku, dok se komemoracije održavaju i u Shanksvilleu u Pennsylvaniji, gdje se srušio četvrti oteti avion.

Dan koji je promijenio SAD

Teroristički napadi 11. septembra izvedeni su 2001. godine, kada su pripadnici Al-Qaide oteli četiri putnička aviona. Dva aviona udarila su u tornjeve Svjetskog trgovačkog centra u New Yorku, treći u Pentagon, dok se četvrti srušio u Pennsylvaniji nakon što su se putnici suprotstavili otmičarima.

U napadima su poginule 2.977 žrtve, ne računajući otmičare, a posljedice tog dana decenijama su oblikovale američku vanjsku i sigurnosnu politiku. Uslijedili su ratovi u Afganistanu i Iraku, jačanje sigurnosnih mjera i velike promjene u načinu putovanja avionom i radu američkih sigurnosnih službi.

Četvrt stoljeća kasnije posljedice napada nisu samo dio historijskog sjećanja. Hiljade vatrogasaca, policajaca, spasilaca i građana koji su boravili na području Ground Zeroa godinama se suočavaju sa zdravstvenim problemima povezanim s otrovnom prašinom i drugim materijama oslobođenim nakon rušenja tornjeva.

Program zdravstvene zaštite Svjetskog trgovačkog centra danas obuhvata više od 150.000 ljudi koji su prijavili zdravstvene probleme povezane s napadima, a više od 9.000 njegovih članova u međuvremenu je preminulo.

Ovogodišnja, 25. godišnjica ima poseban značaj i za generacije Amerikanaca koje se događaja ne sjećaju lično. Za mnoge mlade ljude napadi 11. septembra danas su dio historije o kojoj uče u školama, dok porodice žrtava i preživjeli nastavljaju čuvati sjećanje na ljude koji su tog jutra otišli na posao, ukrcali se u avion ili krenuli u akciju spašavanja.