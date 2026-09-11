SAD obilježava 25 godina od napada 11. septembra, gotovo 3.000 ljudi izgubilo život

Nedžida Sprečaković
SAD obilježava 25 godina od napada 11. septembra, gotovo 3.000 ljudi izgubilo život
SAD obilježava 25 godina od napada 11. septembra, gotovo 3.000 ljudi izgubilo život

Napadi 11. septembra prije tačno 25 godina promijenili su Sjedinjene Američke Države i svijet, a danas se širom SAD-a održavaju komemoracije u znak sjećanja na gotovo 3.000 ljudi koji su izgubili život.

Centralno obilježavanje u New Yorku održava se na mjestu nekadašnjeg Svjetskog trgovačkog centra, gdje članovi porodica tradicionalno čitaju imena stradalih. Tokom ceremonije predviđeno je nekoliko minuta šutnje, u trenucima koji podsjećaju na udare aviona i rušenje tornjeva.

Američki predsjednik Donald Trump godišnjicu obilježava na ceremoniji u Pentagonu, koji je također bio jedna od meta napada. Potpredsjednik JD Vance prisustvuje obilježavanju u New Yorku, dok se komemoracije održavaju i u Shanksvilleu u Pennsylvaniji, gdje se srušio četvrti oteti avion.

Dan koji je promijenio SAD

Teroristički napadi 11. septembra izvedeni su 2001. godine, kada su pripadnici Al-Qaide oteli četiri putnička aviona. Dva aviona udarila su u tornjeve Svjetskog trgovačkog centra u New Yorku, treći u Pentagon, dok se četvrti srušio u Pennsylvaniji nakon što su se putnici suprotstavili otmičarima.

U napadima su poginule 2.977 žrtve, ne računajući otmičare, a posljedice tog dana decenijama su oblikovale američku vanjsku i sigurnosnu politiku. Uslijedili su ratovi u Afganistanu i Iraku, jačanje sigurnosnih mjera i velike promjene u načinu putovanja avionom i radu američkih sigurnosnih službi.

Četvrt stoljeća kasnije posljedice napada nisu samo dio historijskog sjećanja. Hiljade vatrogasaca, policajaca, spasilaca i građana koji su boravili na području Ground Zeroa godinama se suočavaju sa zdravstvenim problemima povezanim s otrovnom prašinom i drugim materijama oslobođenim nakon rušenja tornjeva.

Program zdravstvene zaštite Svjetskog trgovačkog centra danas obuhvata više od 150.000 ljudi koji su prijavili zdravstvene probleme povezane s napadima, a više od 9.000 njegovih članova u međuvremenu je preminulo.

Ovogodišnja, 25. godišnjica ima poseban značaj i za generacije Amerikanaca koje se događaja ne sjećaju lično. Za mnoge mlade ljude napadi 11. septembra danas su dio historije o kojoj uče u školama, dok porodice žrtava i preživjeli nastavljaju čuvati sjećanje na ljude koji su tog jutra otišli na posao, ukrcali se u avion ili krenuli u akciju spašavanja.

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