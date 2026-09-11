Gradsko groblje Drežnik: Poznate cijene ukopa

Nakon sjednice Gradskog vijeća Tuzla poznate su cijene pogrebnih usluga koje će važiti na Gradskom groblju Drežnik. Gradsko vijeće Tuzla jučer je dalo saglasnost na pravilnike kojima su definisane cijene, kao i naknade za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta.

Prema usvojenom cjenovniku, dženaza ili sahrana na Centralnom gradskom groblju Drežnik koštat će 1.310 KM bez PDV-a, odnosno 1.532,70 KM sa PDV-om. U navedenu cijenu uključen je osnovni sanduk, odnosno tabut, čija je cijena 300 KM, dok troškovi vjerskog obreda nisu uračunati.

Definisane su i naknade koje se odnose na grobna mjesta. Cijena grobnog mjesta iznosi 400 KM, koliko košta i njegova rezervacija. Ukoliko je grobno mjesto ranije rezervisano i plaćeno, prilikom ukopa neće se ponovo plaćati naknada za grobno mjesto. Godišnje održavanje zauzetog grobnog mjesta iznosit će 30 KM.

Direktor JKP „Komemorativni centar“ Tuzla Faruk Latifagić kazao je nakon sjednice da se posljednja dva mjeseca intenzivno radi na uređenju velikog prostora groblja.

Početak ukopa na Gradskom groblju Drežnik donijet će promjenu i kada je riječ o Gradskom groblju Trnovac. Kada novo groblje bude stavljeno u funkciju, na Trnovcu više neće biti novih ukopa, izuzev u slučajevima kada porodice već imaju zakupljene parcele.

Tokom rasprave o cijenama naglašeno je da se prilikom njihovog formiranja nastojalo zadržati iznose koji će biti prihvatljivi građanima. Vijećnici su zbog toga usvojili i zaključak kojim se gradonačelniku predlaže da u Budžetu Grada Tuzle za 2027. godinu bude planirano 200.000 KM za JKP „Komemorativni centar“. Tim sredstvima trebala bi biti osigurana finansijska stabilnost preduzeća, uz zadržavanje predloženih cijena pogrebnih usluga.

Centralno gradsko groblje Drežnik povjereno je na upravljanje, korištenje i održavanje JKP „Komemorativni centar“ Tuzla, dok je vlasnik nekretnina i prateće infrastrukture Grad Tuzla.