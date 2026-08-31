Gradsko vijeće Tuzla razmatra izvršenje budžeta i imenovanja u javnim preduzećima

Arnela Šiljković - Bojić

Gradsko vijeće Tuzla danas će održati sjednicu na kojoj će vijećnici razmatrati više odluka i izvještaja koji se odnose na gradske finansije, poslovanje javnih preduzeća i druga pitanja iz nadležnosti Vijeća.

Na dnevnom redu nalazi se prijedlog odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle, o kojem bi se vijećnici trebali izjasniti tokom sjednice.

Značajan dio sjednice bit će posvećen finansijskom poslovanju Grada Tuzle. Pred vijećnicima će biti izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za prvih šest mjeseci 2026. godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve u istom periodu.

Gradsko vijeće Tuzla razmatrat će i prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru preduzeća „Tržnice-pijace“ d.o.o. Tuzla za imenovanje direktora ovog društva.

Dio dnevnog reda odnosi se i na kadrovska pitanja u gradskim javnim preduzećima. Vijećnici bi trebali odlučivati o izboru i imenovanju članova nadzornih odbora iz reda državnog kapitala u preduzećima čiji je osnivač Grad Tuzla.

Među njima su JKP „Komunalac“ Tuzla i JP „Saobraćaj i komunikacije – Tuzla“, za čije će nadzorne odbore također biti razmatrane odluke o izboru i imenovanju članova.

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