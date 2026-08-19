SAD uvele sankcije zvaničnicima ICC-a zbog istraga povezanih s Izraelom

SAD su uvele sankcije zvaničnicima ICC-a, predsjednici Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane i višem pravniku tužilaštva Abdoulayeu Seyeu, dodatno pojačavajući pritisak administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa na sud sa sjedištem u Haagu.

Američki državni sekretar Marco Rubio saopćio je da su Akane, koja dolazi iz Japana, i Seye, državljanin Senegala, obuhvaćeni sankcijama jer su, prema tvrdnjama Washingtona, učestvovali u postupcima ICC-a protiv zvaničnika država koje nisu prihvatile nadležnost ovog suda.

Rubio je Međunarodni krivični sud ponovo optužio da je politički motiviran i da prekoračuje svoje ovlasti. Američka administracija već duže vrijeme osporava mogućnost da ICC vodi postupke protiv državljana SAD-a i Izraela, dvije države koje nisu članice ovog suda.

Sankcije podrazumijevaju zamrzavanje eventualne imovine Akane i Seyea koja se nalazi pod američkom jurisdikcijom, ali ih praktično i isključuju iz američkog finansijskog sistema.

Seye je dio tužilačkog tima koji je radio na zahtjevu za izdavanje naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, a povezuje se i s istragama koje se odnose na postupke Izraela tokom rata u Gazi. Prema izvještajima izraelskih medija, uključen je i u istragu izraelskog finansiranja naselja na okupiranoj Zapadnoj obali te distribucije oružja doseljenicima.

Trumpova administracija ranije je sankcionirala i glavnog tužioca ICC-a Karima Khana. Khan je prethodno zatražio naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Yoava Gallanta zbog sumnji u ratne zločine i zločine protiv čovječnosti povezane s ratom u Gazi.

Ovo nisu prve sankcije zvaničnicima ICC-a koje je Washington uveo. Prema dostupnim podacima, SAD su do sada na listu sankcija stavile najmanje 11 zvaničnika Međunarodnog krivičnog suda, a među razlozima su i ranije istrage o postupanju američkih vojnika u Afganistanu.

Međunarodni krivični sud odbacio je potez Washingtona i poručio da takve mjere ugrožavaju vladavinu prava i nezavisno djelovanje pravosudnih institucija. Protivljenje američkim sankcijama izrazila je i Nizozemska, država u kojoj se nalazi sjedište ICC-a.