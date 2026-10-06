Hrvatska ispustila vodstvo protiv Španije, presudio gol u završnici

Hrvatska je poražena od Španije rezultatom 2:1 nakon utakmice u kojoj je imala prednost, nekoliko velikih prilika, ali je u završnici ostala s igračem manje i primila odlučujući pogodak. Duel Hrvatske i Španije donio je preokret gostiju u drugom poluvremenu i dramatičnu završnicu.

Hrvatska je bolje otvorila susret i već u prvih dvadesetak minuta nekoliko puta zaprijetila golu Unaija Simona. Španija je imala veći posjed lopte, ali dugo nije pronalazila način da ozbiljnije ugrozi Dominika Livakovića.

Prvu ozbiljniju priliku Hrvatska je imala u 13. minuti, kada je Ivan Perišić ubacio na drugu stativu, a Josip Stanišić pokušao glavom. Simon je bio dobro postavljen i zaustavio njegov udarac.

Perišić doveo Hrvatsku u vodstvo

Četiri minute kasnije hrvatska reprezentacija stigla je do prednosti. Mateo Kovačić prošao je kroz sredinu i pronašao Igora Matanovića, čiji je udarac Simon odbranio, ali se lopta odbila do Perišića koji ju je glavom poslao u mrežu za 1:0.

Hrvatska je i nakon vodećeg pogotka nastavila stvarati prilike. U 23. minuti Španci su napravili veliku grešku, nakon koje se Matanović našao u izglednoj situaciji, ali je Simon još jednom sačuvao svoju mrežu.

Prednost domaće selekcije ostala je na snazi do odlaska na odmor.

Španija preokrenula Hrvatska Španija duel u drugom poluvremenu

Španija je nakon pauze podigla ritam i sve češće dolazila pred gol Hrvatske. Odbrana domaćeg tima neko vrijeme uspijevala je izdržati pritisak, ali je izjednačenje stiglo u 61. minuti.

Dani Olmo pokušao je proći kroz sredinu, nakon čega se lopta odbila do Mikela Merina. Španski veznjak ostao je u dobroj poziciji i preciznim udarcem pogodio za 1:1.

Uslijedio je period u kojem su obje reprezentacije tražile pogodak za vodstvo, a završnica je dodatno zakomplikovana isključenjem Ivana Perišića.

Perišić je u 79. minuti dobio drugi žuti karton nakon prekršaja nad Marcom Cucurellom, pa je Hrvatska ostatak susreta morala igrati s desetoricom. Odluka sudije izazvala je burne reakcije s hrvatske klupe.

Španija je brojčanu prednost iskoristila u 88. minuti. Merino je primio loptu u kaznenom prostoru, uspio se okrenuti i preciznim udarcem savladao Livakovića za konačnih 2:1.

Hrvatska do kraja nije uspjela doći do izjednačenja, pa je Španija nakon preokreta odnijela pobjedu iz utakmice u kojoj su domaći imali vodstvo i nekoliko prilika da ranije povećaju prednost.