Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će saznati protivnika u baražu Lige nacija za plasman u elitnu Ligu A.

Žrijeb će biti održan u švicarskom Nyonu s početkom u 12 sati, a Zmajeve očekuje duel s jednom od četiri reprezentacije koje su nastupale u najjačem rangu evropskog takmičenja.

Mogući protivnici izabranika Sergeja Barbareza su Hrvatska, Srbija, Vels i Danska. Sve četiri selekcije dolaze iz Lige A, dok je Bosna i Hercegovina mjesto u baražu osigurala osvajanjem drugog mjesta u grupi B4.

Zmajevi su grupnu fazu završili iza Švedske, a ispred Poljske i Rumunije. U posljednjem kolu savladali su Rumuniju rezultatom 2:1 na Bilinom polju u Zenici i tako uspješno zaključili nastup u grupnoj fazi takmičenja.

Baraž Lige nacija igra se u martu 2027. godine

Utakmice baraža za plasman u Ligu A na rasporedu su u martu naredne godine. Prvi susreti igrat će se od 25. do 27. marta, dok su revanši predviđeni od 28. do 30. marta 2027. godine.

Pobjednik dvomeča izborit će mjesto u Ligi A u narednom izdanju Lige nacija, dok će poražena reprezentacija nastaviti takmičenje u Ligi B.

Današnji žrijeb odredit će i raspored utakmica, nakon čega će biti poznato gdje će Zmajevi igrati prvi susret, a gdje revanš.