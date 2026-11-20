Protesti mladih danas su najavljeni u više od 25 evropskih zemalja, uključujući Hrvatsku, u okviru međunarodnog štrajka učenika i studenata koji traže bolje životne uslove, dostupnije stanovanje i veća ulaganja u obrazovanje.

Pod sloganom „Za našu budućnost, ne njihove ratove“, mladi žele upozoriti na rast troškova života, probleme javnih usluga i sve izraženiju militarizaciju evropskih društava.

Međunarodnu akciju organizuje pokret International Youth Strike, koji okuplja više od 50 omladinskih i studentskih organizacija. Prema najavama organizatora, aktivnosti uključuju protestna okupljanja, štrajkove i bojkot nastave u školama i na univerzitetima širom Evrope.

Organizatori smatraju da evropske države povećavaju izdvajanja za vojsku i naoružanje, dok se mladi suočavaju s visokim cijenama stanovanja, nesigurnim zaposlenjem i rastućim troškovima školovanja. Zahtijevaju da se veći dio javnih sredstava usmjeri na obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i rješavanje stambenih problema.

Protesti mladih u Hrvatskoj: Bojkot nastave u pet gradova

U Hrvatskoj je za danas najavljen cjelodnevni bojkot nastave u Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru i Osijeku. U akciji bi trebali učestvovati srednjoškolci i studenti, a organizaciju predvodi inicijativa Štrajk mladih u Hrvatskoj.

Među njihovim zahtjevima su pristupačniji stanovi, smanjenje troškova života, bolji uslovi obrazovanja i kvalitetnija zdravstvena zaštita. Posebno upozoravaju na nedostatak studentskog smještaja, visoke cijene najma i potrebu za većom finansijskom podrškom učenicima i studentima.

Hrvatski organizatori protive se i obaveznom vojnom osposobljavanju, smatrajući da prednost treba dati ulaganjima u obrazovanje, zdravstvo i druge javne potrebe. Traže i bolju zaštitu okoliša te konkretnije mjere za poboljšanje položaja mladih.

Studentski zbor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu podržao je štrajk i najavio održavanje studentskog plenuma na kojem će se razgovarati o problemima tokom studiranja i mogućim zajedničkim zahtjevima prema nadležnim institucijama.

Međunarodni štrajk zbog troškova života i militarizacije

Protesti mladih dio su šire međunarodne mobilizacije koja povezuje studentske i omladinske organizacije iz različitih evropskih država. Slične aktivnosti najavljene su, između ostalog, u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španiji i Portugalu.

Organizatori poručuju da današnja okupljanja nisu zamišljena kao jednodnevna akcija, već kao početak dugoročnijeg djelovanja usmjerenog na poboljšanje položaja mladih i njihovo veće učešće u donošenju odluka.

U Hrvatskoj su najavili nastavak aktivnosti i nakon 20. novembra, dok se na evropskom nivou dodatna okupljanja i protestne akcije planiraju tokom vikenda, 21. i 22. novembra.