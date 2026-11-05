Šest mjeseci bez redovne vode: Stanovnici najavili protest u Živinicama

Protest u Živinicama najavljen je za petak, 13. novembra, zbog dugotrajnih problema s vodosnabdijevanjem stanovnika područja Sinac–Rijeka u Mjesnoj zajednici Đurđevik. Mještani tvrde da već šest mjeseci nemaju redovno snabdijevanje vodom, iako su nadležni ranije najavljivali sanaciju vodovodnog sistema, za koju je odlukom Gradskog vijeća bilo predviđeno 100.000 KM.

Stanovnici su Javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ Živinice uputili zvaničan zahtjev za hitno rješavanje problema, koji je zaprimljen 5. novembra.

U dopisu navode da nedostatak vode ozbiljno ugrožava svakodnevni život, održavanje higijene i osnovne potrebe domaćinstava. Posebno ih zabrinjava što, kako tvrde, tokom prethodnih šest mjeseci nije osigurana ni redovna dostava vode cisternama.

„Smatramo nedopustivim da građani u 21. vijeku toliko dugo budu suočeni s problemom koji direktno utiče na osnovne životne potrebe, održavanje higijene i svakodnevno funkcionisanje domaćinstava“, navodi se u njihovom zahtjevu.

Za sanaciju vodovoda Sinac–Rijeka predviđeno 100.000 KM

Problem vodosnabdijevanja na ovom području nije nov. Gradsko vijeće Živinice je 31. oktobra 2025. godine donijelo odluku o ustupanju vodovoda Sinac–Rijeka na upravljanje Javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ Živinice.

U članu 8. ove odluke navedeno je da će za hitne intervencije i sanaciju vodovodnog sistema preduzeću biti doznačeno 100.000 KM.

Prateći program obuhvatao je sanaciju izvorišta i rezervoara, otklanjanje kvarova na distributivnoj mreži, nabavku opreme i uspostavljanje ravnomjernije raspodjele vode.

Međutim, iz dostupne odluke nije moguće utvrditi jesu li predviđena sredstva u cijelosti doznačena, koliko je novca potrošeno i koji su radovi završeni.

Vodovod preuzet u julu, na izvorištu zatečeno teško stanje

JP „Vodovod i kanalizacija“ Živinice saopćilo je u julu ove godine da je zvanično preuzelo upravljanje vodovodnim sistemom Sinac–Rijeka.

Tada je najavljeno čišćenje izvorišta Sinac i Zenunovačka rijeka, sanacija distributivne mreže i uvođenje ravnomjernih redukcija zbog nedostatka vode.

O ozbiljnosti problema izvještavala je i RTV Živinice 13. augusta, kada je objavljeno da su radnici Vodovoda na izvorištu Sinac zatekli velike količine nanosa, šljunka, pijeska i zemlje.

Pomoćnik direktora preduzeća Ćazim Mulić tada je izjavio da se, prema procjenama stručnih službi, radi o približno 50 kubnih metara nanosa koji otežavaju funkcionisanje izvorišta.

Gradonačelnik Živinica Began Muhić također je upozorio da postojeći kapaciteti izvorišta Sinac i Zenunovačka rijeka nisu dovoljni za kontinuirano vodosnabdijevanje Đurđevika i Kovača.

Najavio je potrebu za dodatnim istraživanjima i pronalaskom novih izvora vode, uz nastavak radova na postojećoj infrastrukturi.

U istom izvještaju vijećnik Edis Trumić naveo je da pojedina domaćinstva na području ovih mjesnih zajednica ostaju bez vode po 20 dana, pa i duže.

Protest u Živinicama zakazan za 13. novembar

Stanovnici područja Sinac–Rijeka sada od nadležnih traže pisano obrazloženje razloga dugotrajnih prekida vodosnabdijevanja, informacije o dosadašnjim radovima i trenutnom stanju izvorišta.

Zahtijevaju i konkretan plan rješavanja problema s jasno utvrđenim rokovima, kao i hitno organizovanje redovne dostave vode cisternama do uspostavljanja stabilnog snabdijevanja.

Mirno okupljanje najavljeno je za petak, 13. novembra, od 11 do 12 sati, ispred zgrade Gradske uprave Živinice.

„Naš cilj nije sukob, već ostvarivanje osnovnog prava na vodu i dostojanstvene uslove života“, poručili su mještani u zahtjevu upućenom Vodovodu.

Za sada nije poznato kada bi redovno vodosnabdijevanje ovog područja moglo biti uspostavljeno, kao ni koliko je ranije predviđenih 100.000 KM iskorišteno za sanaciju sistema.