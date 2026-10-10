Voda s limunom može biti korisna za zdravlje: Evo šta se dešava kada je redovno pijete

Voda s limunom jednostavan je napitak koji može doprinijeti boljoj hidrataciji, unosu vitamina C i održavanju zdravih životnih navika. Iako joj se često pripisuju brojna ljekovita svojstva, nutricionisti naglašavaju da njene koristi prvenstveno proizlaze iz dovoljnog unosa tečnosti i hranjivih sastojaka koje limun sadrži.

Redovno unošenje vode neophodno je za normalno funkcionisanje organizma. Ona učestvuje u probavi, regulaciji tjelesne temperature, prijenosu hranjivih materija i radu bubrega. Dodavanje nekoliko kriški limuna ili svježe iscijeđenog soka može poboljšati okus vode i potaknuti osobe koje inače ne piju dovoljno tečnosti da je češće konzumiraju.

Prema pisanju magazina Prevention, nutricionisti izdvajaju nekoliko mogućih koristi ovog napitka, od bolje hidratacije do podrške kontroli tjelesne težine.

Voda s limunom može pomoći kod kontrole tjelesne težine

Jedna od najčešćih tvrdnji jeste da voda s limunom pomaže pri mršavljenju. Međutim, ona ne sagorijeva masnoće sama po sebi niti može zamijeniti uravnoteženu ishranu i redovnu fizičku aktivnost.

Njena prednost je u tome što može poslužiti kao zamjena za zaslađene sokove i gazirana pića. Na taj način smanjuje se dnevni unos šećera i kalorija, što dugoročno može doprinijeti kontroli tjelesne težine.

Nutricionistica Dawn Menning objašnjava da zamjena jednog gaziranog napitka od približno 350 mililitara vodom s limunom može smanjiti unos za oko 160 kalorija, zavisno od vrste napitka.

Dovoljan unos tečnosti može pomoći i u boljem prepoznavanju osjećaja gladi i žeđi, koje ljudi ponekad zamjenjuju.

Vitamin C doprinosi jačanju imuniteta

Limun je izvor vitamina C, hranjive materije koja ima važnu ulogu u normalnom funkcionisanju imunološkog sistema.

Vitamin C djeluje kao antioksidans, odnosno pomaže u zaštiti ćelija od oksidativnih oštećenja. Učestvuje i u stvaranju kolagena, proteina važnog za zdravlje kože, krvnih sudova i vezivnog tkiva.

Osim toga, vitamin C poboljšava apsorpciju željeza iz biljnih namirnica, što je posebno korisno osobama čija se ishrana većinom zasniva na namirnicama biljnog porijekla.

Količina vitamina C u vodi s limunom zavisi od toga koliko je limunovog soka dodano, pa ovaj napitak ne treba posmatrati kao zamjenu za voće i povrće.

Može li voda s limunom poboljšati probavu?

Dovoljan unos vode važan je za normalnu probavu i redovno pražnjenje crijeva. Kod osoba koje ne unose dovoljno tečnosti povećanje njenog unosa može pomoći u ublažavanju zatvora.

Neki nutricionisti preporučuju toplu vodu s limunom ujutro, ali nema dovoljno pouzdanih dokaza da upravo limun ima posebno laksativno djelovanje.

Koristi koje pojedine osobe primijete nakon konzumiranja ovog napitka mogu biti povezane s unosom tečnosti, a ne nužno s dodatkom limunovog soka.

Limunska kiselina može pomoći u prevenciji bubrežnih kamenaca

Još jedna moguća korist vode s limunom odnosi se na zdravlje bubrega.

Limun sadrži limunsku kiselinu, a citrati u mokraći mogu pomoći u sprječavanju nastanka određenih vrsta bubrežnih kamenaca, posebno onih koji sadrže kalcij.

Ipak, voda s limunom nije lijek za postojeće bubrežne kamence, a osobe koje imaju ponavljajuće tegobe trebaju se posavjetovati s ljekarom o odgovarajućoj prevenciji.

Kada treba biti oprezan s vodom i limunom?

Iako je za većinu ljudi sigurna za svakodnevnu konzumaciju, voda s limunom može izazvati određene tegobe.

Zbog kiselosti limunovog soka, često konzumiranje ovog napitka može doprinijeti trošenju zubne cakline. Preporučuje se izbjegavanje dugotrajnog pijuckanja kiselih napitaka, a nakon konzumacije usta se mogu isprati običnom vodom.

Kod osoba koje imaju žgaravicu ili gastroezofagealni refluks, limun može dodatno pojačati simptome.

Voda s limunom tako može biti koristan dodatak svakodnevnoj ishrani, prvenstveno kao način da se poveća unos tečnosti i smanji konzumacija zaslađenih napitaka.