Sindikat prodavača u kioscima osnovan je u oktobru 2026. godine, a do sada mu je pristupilo više od 150 radnika kompanije iNovine BH. Cilj nove sindikalne organizacije je zaštita radničkih prava, poboljšanje uslova rada i unapređenje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih.

Osnivanje sindikata podržalo je Udruženje „Ne diskriminacija – Ne mobing“ iz Tuzle, koje ističe da dosadašnji rad na terenu pokazuje veliku potrebu za organizovanjem zaposlenih u kioscima.

Iako među radnicima postoji interesovanje za članstvo, sindikalni aktivisti upozoravaju da pojedini zaposleni strahuju od mogućih posljedica učlanjenja.

Radnici strahuju od otkaza zbog sindikalnog organizovanja

Prema navodima Udruženja, tokom razgovora sa zaposlenima zabilježene su različite reakcije, od nepovjerenja do otvorene podrške sindikalnom organizovanju. Posebnu zabrinutost izazivaju izjave radnika koji žele pristupiti sindikatu, ali se plaše problema na radnom mjestu.

Pojedine prodavačice tvrde da ovo nije prvi pokušaj sindikalnog organizovanja u njihovoj djelatnosti. Prema njihovim riječima, tokom ranijih pokušaja radnicima koji su učestvovali u organizovanju ili pristupali sindikatu upućivane su prijetnje otkazom.

Ovi navodi izneseni su tokom sindikalnih aktivnosti, a u dostavljenom saopćenju nisu navedeni konkretni slučajevi niti dokumentacija koja bi potvrdila ranije prijetnje.

Sindikat prodavača u kioscima traži bolje uslove rada

Iz Udruženja „Ne diskriminacija – Ne mobing“ poručuju da sindikalno organizovanje predstavlja zakonom zagarantovano pravo radnika, a ne privilegiju o kojoj odlučuje poslodavac.

„Sindikalno organizovanje nije privilegija koju poslodavac može odobriti ili uskratiti, nego osnovno pravo svakog radnika“, navode iz Udruženja.

Kao jedan od glavnih ciljeva novog sindikata ističe se potpisivanje kolektivnog ugovora, kojim bi se uredila prava zaposlenih i poboljšali uslovi rada.

Iz Udruženja posebno pozivaju radnike kompanije iNovine BH da se informišu o mogućnostima sindikalnog organizovanja, uz poruku da niko ne smije biti izložen zastrašivanju, pritiscima ili nepovoljnijem položaju zbog članstva u sindikatu.

Proces učlanjivanja nastavlja se i u narednom periodu, a sindikat je otvoren za sve zainteresovane prodavače u kioscima.

Sindikat prodavača u kioscima dostupan je na broj telefona 061 069 088, dok se radnici za informacije o pravima i prijavu eventualnih pritisaka mogu obratiti Udruženju „Ne diskriminacija – Ne mobing“ Tuzla na brojeve 061 521 304, 066 208 387 i 060 306 1480.