Uređenje parking prostora u naselju Sjenjak jedan je od značajnijih projekata koje je preduzeće Saobraćaj i komunikacije Tuzla realizovalo proteklih mjeseci.

Radovi su obuhvatili više lokacija unutar naselja, a poseban fokus bio je na poboljšanju uslova za parkiranje i sigurnosti građana. Ipak, dio planiranih poslova još nije završen.

„U ostalom dijelu Sjenjaka gledali smo da saniramo sva oštećenja, udarne rupe saniramo, uzlazne rampe i sl. To su neke aktivnosti koje smo radili, a ono što nam je ostalo jeste da se uradi kompletna rekonstrukcija u A bloku kako bi kompletirali sve na Sjenjaku.“ navodi Nedžad Malikić, direktor JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla.

Poseban dio radova odnosio se na odvajanje kontejnera za smeće od parkiranih automobila. Izgradnjom namjenskih niša nastoji se smanjiti opasnost od širenja požara na vozila, s obzirom na to da odlaganje vrućeg pepela, žara i drugih zapaljivih materijala nerijetko dovodi do zapaljenja otpada. Slična rješenja planirana su i u drugim gradskim naseljima.

Kada je riječ o preostalim radovima u A bloku, njihovu realizaciju usporili su nepovoljni vremenski uslovi.

„Ja se nadam da čim vrijeme dozvoli da ćemo to završiti, ako vrijeme dozvoli mi ćemo uvesti investitora tj izvođača radova da i to završimo.“ navodi Malikić.

Sjenjak nije jedino naselje u kojem su realizovani radovi na parking infrastrukturi. U blizini Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla izgrađeno je nekoliko stotina novih parking mjesta, a kapaciteti su prošireni i u blizini Filozofskog fakulteta, na Zlokovcu i u Ši Selu.

Pored uređenja postojećih površina, u preduzeću Saobraćaj i komunikacije rade i na pripremi većih infrastrukturnih projekata, među kojima je izgradnja javnih parking garaža. Kao moguće lokacije za prvu garažu izdvajaju se Slatina i Stupine.

„Mi na tome intenzivno radimo, za određene lokacije smo uradili idejna rješenja, čekamo da se samo utvrdi tačno zemljište nad kojim je vlasnik grad kako bi krenuli u izradu glavnog projekta tj same garaže.“ dodaje Malikić.

U preduzeću Saobraćaj i komunikacije Tuzla zadovoljni su realizovanim projektima, kojima su povećani parking kapaciteti i unaprijeđeni uslovi za parkiranje u više gradskih naselja.

Iako su pojedini radovi još u toku, godinu privode kraju s planovima za nastavak ulaganja u parking infrastrukturu, prvenstveno na lokacijama gdje je nedostatak parking mjesta najizraženiji.