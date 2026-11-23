GTA 6 ostvario je najveće lansiranje u historiji industrije zabave, s procijenjenom globalnom maloprodajom od 3,79 milijardi dolara, odnosno približno 6,75 milijardi konvertibilnih maraka, zaključno s prvim danom izlaska. Novi nastavak popularnog serijala kompanije Rockstar Games nadmašio je sve dosadašnje rekorde videoigara, ali i ostvario prodajni rezultat veći od ukupne kinozarade nekih od najuspješnijih filmova svih vremena.

Igra je zvanično objavljena 19. novembra 2026. godine, a kompanija Take-Two Interactive već narednog dana objavila je podatke o historijskom komercijalnom uspjehu.

Prije samog izlaska prodato je čak 32,5 miliona primjeraka igre kroz prednarudžbe, čime je postavljen još jedan rekord na svim platformama.

Važno je razlikovati ukupnu maloprodajnu vrijednost od stvarne zarade izdavača. Objavljenih 3,79 milijardi dolara predstavlja procijenjenu vrijednost prodaje zaključno s danom lansiranja, uključujući prednarudžbe, a ne neto prihod koji je kompanija ostvarila samo tog dana.

Koliko je GTA 6 nadmašio dosadašnje rekorde?

Da bi se razumjela veličina ovog rezultata, dovoljno je pogledati prethodni nastavak serijala.

Kada je Grand Theft Auto V objavljen u septembru 2013. godine, tokom prva 24 sata ostvario je prodaju vrijednu 815,7 miliona dolara. Tada je to bio najveći jednodnevni rezultat u historiji industrije zabave, što je potvrdila i Guinnessova knjiga rekorda.

Novom nastavku pripisuje se rezultat približno 4,6 puta veći od onoga koji je GTA 5 ostvario na dan izlaska.

Još izraženija razlika vidi se u poređenju s igrom Call of Duty: Black Ops II, koja je 2012. godine ostvarila prodaju od oko 500 miliona dolara prvog dana. Novi GTA premašio je taj iznos više od sedam puta.

Iako se metodologije obračuna prodaje i prednarudžbi razlikuju, podaci pokazuju koliko je porasla komercijalna snaga velikih naslova u industriji videoigara.

Više novca nego što je Avatar zaradio u kinima

Poređenje s filmskom industrijom dodatno pokazuje veličinu zabilježenog rezultata. Film Avatar Jamesa Camerona, jedan od komercijalno najuspješnijih filmova svih vremena, tokom prikazivanja i ponovnih kinoizdanja ostvario je približno 2,92 milijarde dolara prihoda od prodaje ulaznica širom svijeta.

To znači da je vrijednost maloprodaje novog GTA već na dan izlaska bila oko 870 miliona dolara veća od ukupne svjetske kinozarade Avatara.

Film Avengers: Endgame ostvario je 2019. godine oko 1,21 milijardu dolara tokom prvog vikenda prikazivanja širom svijeta, što znači da je rezultat novog GTA približno tri puta veći.

Ipak, riječ je o različitim tržištima i načinima obračuna. Filmske brojke predstavljaju prihode od kino ulaznica, dok prodaja videoigre uključuje i unaprijed naručene primjerke.

Izlazak GTA 6 izazvao veliki skok internetskog saobraćaja

Ogromno interesovanje igrača bilo je vidljivo i na internetu. Prema podacima kompanije Cloudflare Radar, broj zahtjeva prema domenama za preuzimanje PlayStation sadržaja u Velikoj Britaniji dostigao je 8,6 puta viši nivo od uobičajenog u vrijeme izlaska igre.

Na Novom Zelandu zabilježen je rast od 14,8 puta, dok su zahtjevi prema Rockstarovim internetskim servisima na istočnoj obali SAD-a dostigli 9,3 puta viši nivo od uobičajenog.

Ovi podaci ne predstavljaju broj preuzetih primjeraka igre, nego broj internetskih zahtjeva zabilježenih kroz Cloudflareovu infrastrukturu.

Grand Theft Auto VI dostupan je za PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a njegova radnja prati Luciju i Jasona u izmišljenoj američkoj saveznoj državi Leonida, inspirisanoj Floridom.

Novi nastavak stigao je nakon 13 godina čekanja, dok je prethodni GTA V, prema podacima izdavača, do sada isporučen u gotovo 235 miliona primjeraka širom svijeta.