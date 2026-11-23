Borački dodatak u Tuzli građani će moći zatražiti od 1. decembra, a oni koji zahtjev podnesu tokom tog mjeseca pravo na novčanu naknadu ostvarivat će od 1. januara 2027. godine. To je potvrđeno iz Gradske službe za boračko-invalidsku zaštitu Tuzla, koja je završila pripreme za organizovani prijem dokumentacije na dvije lokacije.

Prema uputstvu Federalnog ministarstva, datum od kojeg se ostvaruje pravo na dodatak zavisit će od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.

Borački dodatak u Tuzli: Ko preda zahtjev u decembru, pravo ostvaruje od januara

„Uputstvo koje je izdalo Federalno ministarstvo kaže da će pravo na borački dodatak svi oni koji predaju zahtjev u jednom mjesecu ostvariti prvog dana narednog mjeseca. Dakle, oni koji predaju u decembru, to će pravo ostvariti u januaru i tako dalje“, pojasnila je Admira Atić Tupković, pomoćnica gradonačelnika za Službu za boračko-invalidsku zaštitu Tuzla.

To znači da će građani koji zahtjev podnesu u decembru pravo na naknadu ostvarivati od 1. januara, dok će oni koji dokumentaciju predaju u januaru pravo ostvarivati od 1. februara.

Ipak, riječ je o datumu od kojeg se priznaje pravo na borački dodatak, a ne nužno o datumu kada će novac biti uplaćen na račune korisnika. Tačan termin prve isplate zasad nije preciziran.

Gdje se predaju zahtjevi za borački dodatak?

Gradska služba za boračko-invalidsku zaštitu Tuzla organizovat će prijem zahtjeva u zgradi Jupiter i Sportskoj dvorani Mejdan. Lokacija predaje dokumentacije zavisit će od kategorije kojoj podnosilac zahtjeva pripada.

Članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi i dobitnici najvećih ratnih priznanja, koji već ostvaruju prava putem gradske Službe, zahtjeve će predavati u zgradi Jupiter.

Za ove kategorije dovoljno je popuniti zahtjev, dok će ostalu potrebnu dokumentaciju Služba pribavljati po službenoj dužnosti.

Demobilisani borci uz zahtjev trebaju priložiti CIPS-ovu prijavu prebivališta i potvrdu banke o tekućem računu ili izjavu da žele isplatu putem pošte.

Obrasci zahtjeva bit će dostupni na mjestima predaje dokumentacije, a nakon službene potvrde očekuje se i njihova objava na internet stranici Grada Tuzla.

Koliko će iznositi borački dodatak?

Visina mjesečnog boračkog dodatka zavisit će od priznatog vremena provedenog u odbrani Bosne i Hercegovine, a obračunavat će se po 1,50 KM za svaki priznati mjesec učešća.

Period koji se uzima u obzir počinje 4. aprila 1992. i završava 23. decembra 1995. godine. Prema predstavljenom obračunu, borci kojima je priznat puni vojni staž u ovom periodu mogli bi primati oko 64 KM mjesečno.

Nadležna služba očekuje veliki broj zahtjeva, zbog čega je prijem dokumentacije organizovan na dvije lokacije kako bi građani što brže mogli pokrenuti postupak ostvarivanja prava.