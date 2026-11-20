Borački dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine trebao bi se početi primjenjivati od 1. januara 2027. godine, a demobilisani borci za ostvarivanje ovog prava trebaju pripremiti tri osnovna dokumenta.

O proceduri prijavljivanja, uslovima i očekivanom početku isplata govorio je Ibrahim Mušić, predsjednik Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, ističući da borci ne trebaju žuriti s prijavama prije zvaničnih uputa nadležnih institucija.

Prema informacijama koje je Savez dobio od Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, za ostvarivanje prava bit će potrebni broj bankovnog računa, uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i lična karta.

Mušić je pojasnio da borci neće morati samostalno pribavljati potvrde o vremenu provedenom u odbrani zemlje. Podatke o ratnom stažu nadležno ministarstvo pribavljat će službenim putem, preko grupa za evidenciju boračke populacije.

„Ovo su osnovne neke tri stvari koje borac treba i mora imati da bi ostvario ovo pravo“, kazao je Mušić.

Gdje će se predavati dokumentacija za borački dodatak?

Zahtjevi za borački dodatak trebali bi se podnositi putem općinskih i gradskih službi za boračko-invalidsku zaštitu, poznatih kao BIZ-ovi. Međutim, Mušić je naglasio da se još očekuje konačna zvanična potvrda procedure, nakon čega će borci biti detaljno informisani.

Zbog velikog broja potencijalnih korisnika očekuju se gužve, a Savez demobilisanih boraca TK već radi na informisanju svojih članica kako bi se postupak prijavljivanja što lakše proveo.

Mušić je upozorio i na informacije koje se pojavljuju putem pojedinih neformalnih organizacija, pozivajući borce da se oslanjaju isključivo na zvanične upute nadležnog ministarstva.

Ko ima pravo na borački dodatak i koliko će iznositi?

Prema riječima Mušića, borački dodatak iznosit će 1,50 KM za svaki mjesec proveden u odbrani Bosne i Hercegovine. To znači da bi borac sa 40 mjeseci priznatog učešća ostvarivao mjesečni dodatak od 60 KM, dok bi za 48 mjeseci iznosio 72 KM.

Pravo bi trebali imati demobilisani borci s najmanje 12 mjeseci priznatog učešća, bez obzira na to ostvaruju li već penziju, egzistencijalnu naknadu ili drugo pravo iz boračko-invalidske zaštite.

Prema Mušićevom tumačenju, dodatak neće moći ostvariti osobe bez prebivališta u Bosni i Hercegovini, dok su među kategorijama koje trenutno nisu obuhvaćene pripadnici Patriotske lige i borci s manje od 12 mjeseci učešća.

Procjenjuje se da bi pravo na dodatak moglo ostvariti oko 360.000 boraca, a godišnja izdvajanja iz federalnog budžeta iznosila bi između 230 i 240 miliona KM.

Kada počinju isplate boračkog dodatka?

Primjena propisa najavljena je za 1. januar 2027. godine, dok bi isplate trebale početi nakon donošenja pojedinačnih rješenja o priznavanju prava.

Mušić je istakao da će se visina dodatka utvrđivati na osnovu zvanično evidentiranog ratnog staža. Borci koji smatraju da im staž nije pravilno evidentiran moći će pokrenuti odgovarajuće pravne postupke radi ispravke podataka.

Savez demobilisanih boraca najavio je i inicijative za izmjene zakonskih rješenja kako bi pravo na borački dodatak ubuduće ostvarile i kategorije koje trenutno nisu obuhvaćene.