Danas je u Bosni i Hercegovini umjereno, a na jugu i jugozapadu zemlje pretežno oblačno vrijeme.

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, kiša i lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. U ostatku zemlje lokalno je moguć slab pljusak.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 18, na sjeveru Bosne do 20 stupnjeva.

Opšta slika će biti lošija na jugu, uglavnom zbog tmurnog i kišovitog vremena. U ostatku zemlje nešto ugodnije, uz manju oblačnost i više sunčanih intervala ali i preovladavajuće jugo može uzrokovati kod osjetljivih osoba manje probleme vezane za njihove bolesti. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, dekoncentracija i nesanica.