Crno i bijelo: Šta je obilježilo 19. novembar?

Deset miliona maraka za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika Vlada Federacije BiH predvidjela je programom podrške usvojenim u aprilu ove godine. Nakon provedenog postupka prijavljivanja, poljoprivrednici tvrde da bi za ovu namjenu moglo ostati svega milion maraka. Nezadovoljni takvim najavama, danas su se okupili ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu, tražeći objavljivanje liste korisnika i objašnjenje šta se dogodilo s planiranim novcem.

Studenti iz sedam zemalja predstavili su danas u Tuzli svoje poslovne ideje na međunarodnom takmičenju FINRA International Business Challenge 2026. Među 13 timova našli su se i studenti iz Tuzle, koji su ponudili inovativna rješenja za svakodnevne potrebe građana. Takmičenje je održano povodom Svjetskog dana ženskog poduzetništva, a na Univerzitetu FINRA otvoren je i poslovni inkubator koji će mladima pomoći da svoje ideje pretvore u vlastite biznise.

Kako djecu od najranijeg uzrasta učiti empatiji, prijateljstvu i prihvatanju različitosti, pokazao je Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“. U Centru za demokratiju i društvene inovacije „CIVICA“ u Tuzli danas su predstavljeni rezultati projekta „Priča koja spaja“ i promovisana slikovnica „Šumska gitara“. Kroz zajedničke radionice projekat je povezao 238 djece, među kojima je 51 dijete s invaliditetom.

U Klinici za hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla uvedena je nova minimalno invazivna metoda operativnog liječenja prolapsa rektuma. Riječ je o savremenoj proceduri koja predstavlja novi iskorak u razvoju hirurških usluga ove zdravstvene ustanove, a pacijentima omogućava brži oporavak i lakši povratak svakodnevnim aktivnostima.

Najčitanija vijest danas bila je informacija o tome da je Vlada Federacije BiH odobrila uvezivanje radnog staža za ukupno 43 radnika rudnika Kreka u Tuzli i Zenica, koji su ispunili uslove za odlazak u penziju.

Međunarodni aerodrom Tuzla ponovo je u fokusu javnosti nakon što je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić na svom Facebook profilu objavio video osvijetljene piste i prilazne svjetlosne signalizacije.

Na granici BiH oduzeto 15.700 eura i 4.000 KM, radi se o neprijavljenom novcu putnika.

GTA 6 konačno stigao: Evo koliko košta u BiH, kakve su prve reakcije gejmera.

OKK Sloboda Energoinvest ostvario je veliku pobjedu na gostovanju protiv Širokog, savladavši domaći tim rezultatom 90:69 i preuzevši prvo mjesto na tabeli Prvenstva Bosne i Hercegovine.

Rukometaši tuzlanske Slobode u subotu od 19 sati dočekuju ekipu Kaknja, u okviru devetog kola prvenstva. Iako se gosti nalaze u donjem dijelu tabele, u Slobodi očekuju zahtjevnu utakmicu.

U nastavku dnevnika donosimo i informaciju o planskim isključenjima električne energije na području TK.

Za kraj dnevnika pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana.