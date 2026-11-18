U večerašnjem izdanju Dnevnika „Crno i bijelo“ donosimo pregled najvažnijih događaja koji su obilježili 18. novembar, s posebnim osvrtom na teme iz Tuzle i Tuzlanskog kantona.

U fokusu večerašnjeg Dnevnika bila je sigurnost pacijenata u psihijatrijskim ustanovama, nakon slučajeva koji su uznemirili javnost u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Donosimo i informacije o današnjem okupljanju građana ispred Kantonalne bolnice Zenica, gdje su zatraženi odgovori o navodima o zlostavljanju pacijenata.

Obilježena je i 35. godišnjica stradanja Vukovara, a među učesnicima Kolone sjećanja bili su i građani Bosne i Hercegovine. Posebnu pažnju posvetili smo maratoncima iz Tuzle, koji su pretrčali 145 kilometara kako bi odali počast žrtvama ratnih stradanja.

Crno i bijelo donosi i najvažnije vijesti iz Tuzlanskog kantona

U Tuzli su potpisani ugovori o stipendiranju posebno nadarenih učenika, dok je Crvenom križu TK donirano 20 bolničkih kreveta za pomoć građanima. Govorimo i o ponovnoj prodaji imovine Koksare Lukavac, odlukama o komunalnim taksama za kladionice te policijskim aktivnostima.

Donosimo i informacije o najavljenim prekidima vodosnabdijevanja u Tuzli, početku Tuzlanskih pozorišnih dana te gostovanju košarkaša Slobode Energoinvest u Širokom Brijegu.

U pregledu weba izdvajamo i najčitanije priče s našeg portala.

Kompletno izdanje Dnevnika „Crno i bijelo“ pogledajte u videu ispod: