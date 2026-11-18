Poljoprivrednici u BiH zatražili su od Vijeća ministara hitno uvođenje diferencirane stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) na poljoprivredni repromaterijal, kako bi se smanjili troškovi proizvodnje i olakšao opstanak domaćih farmi.

Zahtjev su danas u Sarajevu predali predstavnici devet poljoprivrednih udruženja, upozoravajući na sve teže uslove poslovanja i rast pritiska uvoznih proizvoda.

Predstavnici udruženja smatraju da bi povoljnije poresko opterećenje na sredstva neophodna za poljoprivrednu proizvodnju omogućilo proizvođačima da lakše podnesu rastuće troškove i zadrže konkurentnost na tržištu.

Posebno ističu kontinuirano poskupljenje sjemena, mineralnih đubriva, stočne hrane, zaštitnih sredstava i energenata, što direktno utječe na troškove proizvodnje hrane u Bosni i Hercegovini.

Poljoprivrednici u BiH upozoravaju na probleme u mljekarstvu

Među najugroženijim granama domaće poljoprivrede proizvođači izdvajaju mljekarstvo, gdje se, prema njihovim upozorenjima, posljednjih mjeseci gomilaju problemi.

Povećan uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda, pad otkupnih cijena i rast zaliha dodatno otežavaju poslovanje domaćih mljekara. Proizvođači upozoravaju da ovakvi tržišni uslovi ugrožavaju održivost farmi, posebno onih koje već posluju s visokim troškovima.

Zbog toga od nadležnih institucija traže konkretnije mjere zaštite domaće proizvodnje i aktivnosti kojima bi se osigurao stabilniji položaj poljoprivrednih gazdinstava.

Osim nižeg PDV-a traže zaštitu od uvoza i mogućnost izvoza mesa

Zahtjevi poljoprivrednih udruženja ne odnose se samo na poresku politiku. Među njihovim prioritetima su i efikasnija zaštita domaćih proizvođača od prekomjernog uvoza, rješavanje problema u mljekarskom sektoru te stvaranje uslova za izvoz crvenog mesa na tržište Evropske unije.

Predstavnici proizvođača smatraju da je za rješavanje ovih pitanja neophodna snažnija koordinacija nadležnih institucija na državnom i entitetskom nivou.

Naglašavaju da posljedice problema u poljoprivredi ne pogađaju samo vlasnike farmi nego i radnike zaposlene u proizvodnji i preradi hrane, kao i ruralne zajednice čija egzistencija zavisi od ove djelatnosti.

Poljoprivrednici u BiH upozoravaju i da bi nastavak negativnih trendova, bez odgovarajuće podrške, mogao dodatno ugroziti domaću proizvodnju i prehrambenu sigurnost zemlje.

Predstavnici devet udruženja očekuju da Vijeće ministara BiH razmotri dostavljene zahtjeve i pokrene konkretne aktivnosti za smanjenje troškova poljoprivredne proizvodnje. Za sada nije objavljen rok u kojem bi se nadležne institucije trebale izjasniti o njihovim prijedlozima.