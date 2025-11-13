Poljoprivrednici iz TK kreiraju plan rada za 2026. godinu

Ali Huremović
Poljoprivrednici iz TK kreiraju plan rada za 2026. godinu

Poljoprivrednici okupljeni u Udruženje za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla započeli su pripreme za plan aktivnosti u 2026. godini.

U Komori je održan sastanak sa predsjednicima svih grupacija ovog udruženja, na kojem se razgovaralo o aktivnostima provedenim tokom 2025. godine, izazovima s kojima su se poljoprivrednici suočavali, te dosadašnjoj saradnji sa institucijama nadležnim za ovu oblast. Istaknuto je da je zajedničko djelovanje, udruživanje i jedinstven stav ključan za postizanje boljih rezultata u sektoru.

Predsjednici grupacija naglasili su potrebu intenzivnijeg rada unutar Udruženja, kao i snažnijeg uključivanja ministarstava Tuzlanskog kantona nadležnih za poljoprivredu, Veterinarskog zavoda TK i Poljoprivrednog zavoda TK u rješavanje problema proizvođača.

Posebno je naglašeno da trenutni izazovi u poljoprivredi zahtijevaju iskorak prema evropskim fondovima, snažnije pozicioniranje poljoprivredne proizvodnje u kantonalnom budžetu, jačanje grupacija i cijelog Udruženja, te jasno definisane ciljeve za narednu godinu. U tom kontekstu dogovoreno je održavanje posebnog sastanka na temu „Pristup poljoprivredi TK u 2026. godini“ u najkraćem roku.

Na sastanak će biti pozvani predsjednici svih grupacija Udruženja, koji će predstavnicima Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu TK, Veterinarskog zavoda TK i Poljoprivrednog zavoda TK prezentovati stavove i zaključke uoči planiranja naredne godine.

