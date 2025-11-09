Upozorenje poljoprivrednika: Nema viška mlijeka na tržištu, traže regulisanje uvoza mlijeka

Foto: Freepik

Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH upozorilo je da domaća proizvodnja sirovog mlijeka trpi ozbiljan pad i da bi, bez hitne reakcije institucija, mogla doći do potpunog urušavanja sektora.

Predsjednik Skupštine Udruženja, Ermin Veladžić, poručio je da je situacija alarmantna te da proizvođači neće isključiti mogućnost protesta.

„U protivnom će proizvođači biti prinuđeni izaći na granice i zaustaviti nekontrolisani uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda na području Federacije BiH“, rekao je Veladžić za Fenu.

Proizvođači ističu da je mljekarstvo strateška grana koja povezuje brojne sektore, ali da s mjerama zaštite kasni. Samo ove godine proizvedeno je više od 150 miliona litara mlijeka, što je za 10 miliona više nego 2024.

Veladžić dodaje da ne postoji višak mlijeka na tržištu, već da se radi o „lobijima otkupljivača koji ne žele smanjiti otkupnu cijenu kako ne bi ugrozili proizvodnju svojih sirovina“.

Udruženje apeluje na Vlada Federacije BiH, resorno ministarstvo, prerađivački sektor i trgovačke lance da hitno uspostave koordinaciju kako bi se zaštitila domaća proizvodnja i spriječile negativne posljedice po tržište.

